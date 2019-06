I giallorossi hanno contattato il Dalian: l'offerta ai cinesi sarebbe quella di uno scambio con Javier Pastore.

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 10:11 | aggiornato 22/06/2019 10:17

Il calciomercato estivo della Roma deve ancora iniziare e mentre in casa giallorossa si pensa alle cessioni (Manolas è sempre più vicino al Napoli) i capitolini avrebbero la pazza idea di riportare Marek Hamsik nel campionato italiano.

Secondo Repubblica infatti ci sarebbero stati i primi contatti dopo aver saputo che l'ex capitano partenopeo è già stufo dell'esperienza nel campionato cinese. Se il giocatore accetterà di tornare in Serie A in una squadra diversa dal Napoli, la Roma ha già pronta l'offerta.

La proposta è quella di inserire Javier Pastore nell'affare, col Dalian che darebbe anche un conguaglio economico alla società giallorossa (e che pagherebbe parte dello stipendio) per lasciar andar via uno scontento Hamsik già in questa sessione di calciomercato. Per i tifosi del Napoli sarebbe una nuova beffa dopo Sarri ma lo slovacco potrebbe davvero rientrare in Italia a breve.