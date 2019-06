Martin Petras, procuratore dello slovacco, cancella l'ipotesi giallorossa: "Sta bene al Dalian, rimarrà in Cina".

di Daniele Minuti - 22/06/2019 19:08 | aggiornato 22/06/2019 19:13

I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo, Marek Hamsik non andrà a giocare nella Roma. In mattinata sono circolate insistenti voci di calciomercato che vedevano la società giallorossa molto interessata a riportare il centrocampista slovacco nel campionato italiano.

L'idea del club capitolino sarebbe stata quella di inserire nella trattativa il cartellino di Javier Pastore, giocatore con cui la dirigenza spera di monetizzare in modo da ottenere la somma dalle plusvalenze che dovrà raccogliere entro la fine di giugno.

Ma la caccia a un centrocampista per la Roma non porterà la dirigenza giallorossa fino alla Cina, visto che la possibilità di vedere Hamsik allenarsi a Trigoria nella prossima stagione è stata fermamente smentita dallo stesso agente dell'ex capitano del Napoli.

Hamsik smentisce l'opzione Roma

Juraj Venglos, procuratore di Hamsik che dall'inizio dell'anno gioca fra le fila del Dalian Yifang nel campionato cinese, ha parlato ai microfoni del portale SportFace commentando le indiscrezioni di calciomercato sul giocatore. E le sue parole sono state chiarissime: non ha avuto contatti per un eventuale approdo alla Roma.

Non ho sentito nessun dirigente giallorosso, non credo che questa voce sia vera.

Secondo l'agente del centrocampista slovacco, non ci sono possibilità di vedere il suo assistito lontano dal Dalian specialmente dopo che la Chinese Super League è già iniziata. L'obiettivo è quello di rimanere in oriente il più a lungo possibile. E soprattutto non ci sono chance di vederlo in Italia con una squadra che non sia il Napoli.