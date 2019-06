Il club argentino ha infatti annunciato che la seconda maglia della prossima annata sarà granata, in nome di un gemellaggio fra le due tifoserie nato proprio negli anni della strage grazie alla decisione di alcuni giocatori del River che viaggiarono sin dal Sudamerica per l'amichevole in onore dei caduti a Superga.

