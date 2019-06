Spunta il video in cui il neo dirigente rossonero imitava il noto opinionista sportivo durante la festa promozione del Pescara nel '92.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 14:00 | aggiornato 22/06/2019 14:36

Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale della nomina di Frederic Massara a nuovo direttore sportivo del Milan e in attesa di scoprire le sue prime mosse sul calciomercato, in rete è spuntato un curioso video dei tempi in cui era calciatore.

Festa promozione in serie A del Pescara (1991): il nuovo direttore del Milan Frederic Massara imita Giampiero Mughini. pic.twitter.com/nzDJn4sYDu — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) June 21, 2019

Nella breve clip si vede un giovane Massara intento a festeggiare con suoi compagni la promozione del Pescara in Serie A al termine della stagione 1991-1992. E il nuovo dirigente rossonero viene chiamato davanti alle telecamere per cimentarsi in un numero da varietà.

Massara infatti si esibisce nell'imitazione del noto opinionista televisivo Giampiero Mughini, con tanto di occhiali da sole. Una dimostrazione delle sue doti da show-man, che si spera possano aiutarlo anche nel suo nuovo ruolo al Milan.