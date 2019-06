Il fondo ai vertici del club rossonero è diventato proprietario al 100% di Bauer Spa, la società che detiene il controllo dell'hotel Bauer, sul Canal Grande.

di Luca Guerra - 22/06/2019 21:29 | aggiornato 22/06/2019 23:33

In attesa dei primi colpi di calciomercato per la rosa da mettere a disposizione di Marco Giampaolo, il fondo proprietario del Milan si distingue per un acquisto record fuori dal mondo del calcio. Elliott Management Corporation è infatti diventato proprietario al 100% di Bauer Spa, la società che di fatto detiene il controllo dell'Hotel Bauer di Venezia, prestigiosa struttura ricettiva con vista sul Canal Grande.

Nell'operazione, i cui dettagli sono stati raccontati da Il Sole 24 Ore, il fondo statunitense che detiene la proprietà del Milan è stato affiancato da Blue Skye, gruppo finanziario con sede a Londra che è già socio del club rossonero. I due gruppi saranno quindi titolari dell'intera società, mentre di fatto non sarà più interessata nelle vicende di Bauer Spa la famiglia Bortolotto Possati, discendente di una famiglia di costruttori navali liguri che comprò l'hotel nel 1930 dalla famiglia Bauer-Grünwald.

L'Hotel Bauer, uno dei più lussuosi d'Italia, è stato valutato circa 400 milioni di euro. Nei piani del fondo Elliott ci sono importanti investimenti: l'albergo sarà ristrutturato per lavori dal costo di circa 100 milioni di euro, che serviranno per portare la struttura ai piani più alti dell'hospitality internazionale. Per questo sarà ingaggiato nei panni di general manager del gruppo Vincenzo Finizzola, manager noto nel settore alberghiero per aver condotto il gruppo Four Season nell'élite degli hotel di lusso mondiali.

Casa Milan, sede del club: il Fondo Elliott ha acquisito il 100% di Bauer Spa

Milan, Elliott tra hotel e calciomercato: chi può arrivare in rossonero

Il cospicuo investimento realizzato dal Fondo Elliott alimenta i sogni dei tifosi rossoneri per la rosa 2019/2020. I nomi seguiti dal duo Boban-Maldini, ai quali si è aggiunto da poche ore Massara, sono tanti e possono arrivare con formule diverse. In difesa, dopo la partenza di Zapata per fine contratto, in pole position c'è il difensore 19enne dello Stoccarda Ozan Kabak: costa 15 milioni, il valore della sua clausola che il club rossonero sembra disposto a pagare. Kabak ha superato Lovren nelle preferenze societarie e potrebbe non essere l'unico rinforzo in difesa, reparto nel quale piace anche Andersen, già alla Sampdoria con Giampaolo.

Calciomercato, al Milan piace Dani Ceballos: Real Madrid disposto a cederlo

Il blitz a Madrid ha portato in dote diversi appunti sul taccuino rossonero, riguardanti calciatori in uscita dal Real. Oltre alle idee Theo Hernandez e Reguillon sulla corsia sinistra di difesa, piace - e non poco - il centrocampista Dani Ceballos, protagonista con la Spagna agli Europei Under 21. Il giocatore classe 1996 è valutato almeno 40 milioni di euro, ma c'è fiducia sulla ricerca di una formula che permetta di diluire la spesa. Una condizione ipotizzabile anche grazie alla necessità di vendere dei blancos, che hanno in rosa 37 tesserati e possono iscriverne alle liste della Liga 25. Per il Milan potrebbe essere un'estate di investimenti importanti. Le operazioni del fondo Elliott nel settore immobiliare lasciano ben sperare.