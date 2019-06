Il nuovo tecnico della Juventus ha fatto visita al portoghese in Costa Azzurra per discutere del progetto: l'obiettivo è riportarlo vicino alla porta.

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 08:09 | aggiornato 22/06/2019 08:15

"Voglio aiutare Cristiano Ronaldo a battere altri record". Con queste parole nella sua prima conferenza da allenatore della Juventus, Maurizio Sarri spiegava quale fossero le sue intenzioni con il fenomeno portoghese e ieri le sue idee sono state esposte allo stesso CR7.

Cristiano Ronaldo sarà più vicino alla porta con Sarri

Secondo il Corriere della Sera, il tecnico ha incontrato Ronaldo in Costa Azzurra e sullo yacht del 5 volte Pallone d'Oro c'è stato il primo summit in cui l'ex manager del Chelsea ha chiarito quale sia la sua idea: l'obiettivo è far tornare Cristiano un centravanti puro.

Lo stesso Cristiano Ronaldo, che in stagione è stato impiegato da Allegri come esterno offensivo, ha ribadito di sentirsi una punta e Sarri vorrà accontentarlo. I moduli nella mente dell'allenatore sono il 4-3-3 o il 4-3-1-2 e in entrambi, il suo numero 7 non può più permettersi di stare lontano dalla porta.

Sarri sa che ha in mano una macchina da gol e ha voluto ribadire questo concetto di persona, in un incontro che ha soddisfatto entrambe le parti. L'appuntamento ora è al ritiro dove la stagione sarà progettata sul serio, con l'obiettivo di far arrivare il portoghese a un bottino di almeno 40 gol.