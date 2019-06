Formula 1, GP Francia: segui la diretta live delle qualifiche

Tutti gli aggiornamenti e i risultati delle qualifiche di F1 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet.

di Matteo Bellan - 22/06/2019 14:45 | aggiornato 22/06/2019 15:05

Formula 1, GP Francia 2019: diretta live e risultati qualifiche

15:05 - Anche Hamilton, Bottas e Gasly sono in pista. Verstappen deve ancora partire.

15:03 - Fuori Vettel e Leclerc.

15:00 - SEMAFORO VERDE, INIZIA IL Q1! I piloti cominciano via via ad andare sul tracciato per i primi tempi cronometrati. Fermi i driver Mercedes, Ferrari e Red Bull.

14:55 - Ci siamo quasi, i team stanno ultimando i preparativi prima dell'uscita in pista. Il clima è sereno.

14:50 - Mancano solamente 10 minuti all'inizio del Q1, primo di tre turni di qualifiche previsti. Gli ultimi cinque non possono accedere al successivo Q2, ne quale verranno eliminati altri cinque piloti prima del Q3 finale.

Hamilton e Bottas favoriti nel weekend di Formula 1 in Francia

F1, il riepilogo dopo le prove libere a Le Castellet

Si avvicinano le tanto attese qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 di Formula 1. Le prove libere hanno detto che la Mercedes è la grande favorita del weekend. Sia sul giro secco che sul passo gara le Frecce d'Argento sono davanti a tutti. Soprattutto nell'ultimo settore la W10 riesce a fare la differenza rispetto alla concorrenza. In FP2 e FP3 Valtteri Bottas ha preceduto Lewis Hamilton, che invece si era aggiudicato la FP1 sempre davanti al proprio compagno.

La Ferrari è competitiva nel primo e nel secondo settore, ma nel terzo perde circa quattro decimi. Sulla SF90 sono state apportate novità importanti di aerodinamica, in particolare una nuova ala anteriore, ma non sono bastate finora. Charles Leclerc è stato sempre davanti a Sebastian Vettel, anche se nel terzo turno di probe libere il distacco tra loro è stato di pochi millesimi. Red Bull da decifrare, dato che a livello di ritmo giro era apparsa abbastanza in linea con la Ferrari ma in FP3 sul giro singolo ha pagato oltre 1"3 da Bottas. Probabilmente il gap non è realistico, ma solo le qualifiche ci diranno qual è il reale valore di Max Verstappen e Pierre Gasly con una RB15 che in questo fine settimana monta un nuovo motore: si tratta della terza specifica Honda utilizzata in stagione.

Da segnalare le buone prestazioni della McLaren, soprattutto Lando Norris. Il giovane rookie è stato praticamente il primo dietro ai piloti dei tre top team, il cosiddetto "primo degli altri". Meglio anche del compagno Carlos Sainz, che comunque è sempre stato in top 10 e può pensare di fare un buon risultato. Saranno da valutare le performance della Renault, che nel GP di casa si è presentata con diverse novità tecniche e la voglia di conquistare punti importanti. Sarà interessante vedere anche cosa riuscirà a fare l'Alfa Romeo, che era partita male in FP1 e che poi con Kimi Raikkonen è stata nelle prime dieci posizioni. Antonio Giovinazzi un po' più lento del filandese, ma comunque non distantissimo dalla top 10.