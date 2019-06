Il ct Di Biagio ha preso la decisione dopo un ritardo alla riunione tecnica prima della partita con il Belgio.

19 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 18:32 | aggiornato 22/06/2019 18:40

Nicolò Zaniolo e Moise Kean non prenderanno parte alla sfida decisiva di questa sera con il Belgio. Questa è la clamorosa indiscrezione trapelata negli ultimi minuti. La Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio perde due pezzi da novanta e lo fa per una scelta dello stesso commissario tecnico.

I due sarebbero stati infatti messi fuori rosa nella spedizione azzurra degli Europei di categoria, il motivo della decisione un ritardo nella riunione tecnica proprio prima della sfida con il Belgio. A diffondere la notizia è stato "il Romanista".

Zaniolo avrebbe comunque saltato la partita per squalifica dopo i due cartellini gialli rimediati nelle prime due partite degli Europei Under 21 contro Spagna e Polonia. Diverso il discorso per il suo compagno di stanza nella spedizione, Moise Kean. Per lui, tra l'altro, non è la prima punizione con le maglie della Nazionale. Era già accaduto ai tempi dell'Under 19, quando era stato vittima di un provvedimento insieme a Scamacca per comportamenti non adeguati all'interno dell'hotel.