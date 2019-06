A Francia e Romania, avversarie nell'ultimo turno, basta un punto per approdare in semifinale. Si complica la strada degli Azzurrini: fatale lo stop contro la Polonia.

22/06/2019

I match della seconda giornata del gruppo C degli Europei under 21 regalano responsi che mettono particolarmente in difficoltà l'Italia. Le contemporanee vittorie di Francia e Romania, che a loro volta hanno messo insieme 6 punti sui 6 in palio, complicano il cammino degli Azzurrini: essendo un torneo che vede 12 squadre al via, alla seconda fase passano soltanto le prime classificate dei tre raggruppamenti e la migliore seconda, quindi il destino della truppa di Di Biagio dipende da una serie di fattori non riconducibili solamente all'esito della partita che bisognerà giocare contro il Belgio.

La situazione legata alle migliori seconde, quella che quindi determinerà chi sarà la quarta semifinalista del torneo, è tanto interessante quanto intricata. A determinarla definitivamente potrebbe essere lo scontro diretto del terzo turno tra Francia e Romania, perché se le due selezioni dovessero pareggiare - e quindi spartirsi la posta in palio - sarebbero entrambe qualificate per il prossimo turno, in quanto nessuna negli altri gironi può totalizzare 7 punti.

Tutto girerà intorno alla sfida tra francesi e rumeni, dunque. Qualora però la partita non dovesse finire in parità, ecco che in corsa per la qualificazione alla seconda fase rientrerebbero anche le squadre degli altri gironi. In quel caso la discriminante diventerebbe la differenza reti, con la Romania attualmente a +5 e squadra più accreditata comunque a occupare quella slot, visto che difficilmente - a meno di goleade o di una fragorosa caduta per Hagi e compagni - tale statistica verrà pareggiata.

James Maddison consola il portiere Henderson dopo la doppia papera che, nel finale, ha spianato la strada alla vittoria della Romania

Europei under 21: la situazione delle migliori seconde

Il gruppo A e il gruppo B vedono rispettivamente una squadra a punteggio pieno a testa (Polonia e Germania), due squadre a 3 punti (Italia e Spagna da una parte, Austria e Danimarca dall'altra) e una a 0 punti (Belgio nel girone A, la Serbia di Jovic nel girone C). Nell'ultimo turno gli Azzurrini se la vedranno contro i Diavoli Rossi e l'unico risultato possibile per alimentare la seppur flebile speranza è quello di vincere, possibilmente con tanti gol di scarto. Dall'altra parte la Spagna se la vedrà con la Polonia in una partita che interessa da vicino Federico Chiesa e soci, perché qualora le Furie Rosse dovessero vincere bisognerà armarsi di calcolatrice e mettersi al tavolo per fare qualche calcolo più approfondito.

Sintetizzando, l'Italia passa se vince contro il Belgio e la Spagna batte la Polonia con al massimo due gol di scarto: in questo caso la differenza reti tra le squadre premierebbe gli Azzurrini nella classifica a tre stilata secondo il criterio degli scontri diretti, ovvero quella che prende in considerazione solo i gol segnati nelle sfide tra le squadre con lo stesso punteggio. Se la squadra di De La Fuente dovesse invece vincere con tre o più gol di differenza, l'Italia sarebbe fuori per aver segnato meno gol.

Vincendo, la compagine azzurra potrebbe però ritrovarsi a quota 6 punti con altre due nazionali inserite negli altri gironi (a patto che Francia - Romania non finisca in parità). In questo caso, non essendosi giocati degli scontri diretti, conterà solo la differenza reti totale, ed è proprio per questo motivo che la partita contro il Belgio andrà approcciata e affrontata con uno spirito differente rispetto al timido primo tempo giocato contro la Spagna o al confusionario match perso clamorosamente contro la capolista Polonia. Ma da perdere non c'è più nulla, visto che i ragazzi di Di Biagio non hanno più il loro destino in mano. Il che, paradossalmente, potrebbe rappresentare perfino un vantaggio. Ancora 90 minuti e poi, finalmente, potremo tirare le somme.