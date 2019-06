Il ct parla della situazione rischiosa dell'Italia. Poi le parole di Cutrone, Locatelli e Calabresi.

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 23:09 | aggiornato 23/06/2019 00:06

Al termine della partita vinta per 3-1 dall'Italia sul Belgio nel gruppo A degli Europei Under 21, sono pochi i sorrisi degli azzurrini. La qualificazione al prossimo turno era infatti già a serio rischio prima della gara e il risultato della Spagna per 5-0 sulla Polonia ha reso ancora più complicato il tutto. Questo il riassunto del ct Luigi Di Biagio:

Sapevamo che dovevamo aspettare l'altro risultato, non è stato positivo. Complica maledettamente tutto. Ora è tutto molto difficile, resta una piccola speranza. Fino all'ultimo spereremo. Onestamente non posso chiedere di più ai ragazzi. Quando non raccogli il risultato diventa tutto più difficile, anche stasera grande squadra e grande gioco. Ma se non arrivano risultato ovviamente non posso essere soddisfatto. Kean e Zaniolo? Alleno una squadra e in una squadra ci sono delle regole. E se queste regole non vengono rispettate in più occasioni, ripeto in più occasioni, un allenatore ha il dovere di intervenire. Sono un allenatore e un educatore di questi ragazzi che sono cresciuti insieme a noi in un certo modo, il fatto di vincere o non vincere è irrilevante rispetto alla squadra che io alleno.

Europei Under 21, Di Biagio su Kean e Zaniolo

Ha parlato anche Cutrone, autore del gol del 2-0 momentaneo, con tanto di esultanza polemica al seguito:

Grandissima emozione, quasi mi veniva da piangere. Non ho passato un bel momento, sono sincero. Poco minutaggio, un po' tutto. Sono contento di essere tornato a segnare e adesso speriamo che la Francia faccia il suo. Purtroppo la Spagna ha fatto più gol di quelli che doveva fare, ci dobbiamo affidare alle altre, speriamo bene. Vogliamo andare più avanti possibile, con la nostra gente. Non ci ricapita più una cosa del genere. Speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte.

Locatelli non cerca alibi:

Non abbiamo fatto il nostro dovere, non dovevamo metterci in queste condizioni. Speranze sono poche, è un problema, ma per me è colpa nostra. Ci deve essere rammarico perché l'abbiamo buttata via noi, ora bisogna solo sperare e guardare avanti.

Calabresi evita di alimentare i dubbi sulla possibilità di biscotto tra Francia e Romania: