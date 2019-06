Cutrone è andato sotto la curva del Mapei Stadium portandosi prima le mani sulle orecchie, come a tapparsele e poi facendo il chiaro segno delle "chiacchiere" con le mani. L'attaccante del Milan si è sbloccato (non segnava dal 12 gennaio) e con questo gol si è messo alle spalle tanta tensione accumulata negli ultimi giorni.

Si è sbloccato, Patrick Cutrone , e ha dato qualche speranza in più all'Italia nel corso di questa terza giornata del gruppo A degli Europei Under 21. L'attaccante del Milan ha segnato la rete del momentaneo 2-0 sul Belgio, raddoppiando così il vantaggio iniziale di Nicolò Barella.

