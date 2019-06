Kean si rivede dal 1', Cutrone e Chiesa completano il tridente. Indisponibili Zaniolo (squalificato per somma di ammonizioni) e Orsolini (sublussazione alla spalla).

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 12:34 | aggiornato 22/06/2019 12:39

L'Italia Under 21 deve sperare in un miracolo per accedere alle semifinali dell'Europeo Under 21 (qui le combinazioni). Il cammino degli Azzurrini di Di Biagio si è maledettamente complicato dopo la sconfitta contro la Polonia che potrebbe rendere inutile un sucesso contro il Belgio questa sera al Mapei Stadium.

Non servono calcoli, l'Italia deve vincere e poi dare uno sguardo alle classifiche. Per raggiungere il successo, Di Biagio punta ancora sul 4-3-3 con Meret tra i pali alle spalle del quartetto difensivo formato da Calabresi, Mancini, Bastoni e Pezzella. In mediana troviamo Barella, Mandragoran e Pellegrini, nel tridente Chiesa, Cutrone e Kean. Indisponibili Riccardo Orsolini (sublussazione alla spalla) e lo squalificato Nicolò Zaniolo (due gialli in due match).

Il Belgio, già eliminato viste le due sconfitte in altrettante partite, risponde con lo stesso schieramento che vede Schrijvers, Lukebakio e Amuzu nel reparto avanzato. In porta c'è De Wolf, in difesa Cools, Bushiri, Bornauw e Cobbaut. A centrocampo spazio a de Sart, Bastien e Mangala.

Europei Under 21, Belgio-Italia: le probabili formazioni

Italia (4-3-3) - Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Pellegrini; Chiesa, Cutrone, Kean. All.: Di Biagio

Belgio (4-3-3) - De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; de Sart, Bastien, Mangala; Schrijvers, Lukebakio, Mbenza. All.: Walem

Dove vedere Belgio-Italia in TV e streaming

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00. La partita sarà visibile in chiaro in TV su Rai Uno, in streaming - sempre gratuitamente - su Rai Play e in differita su Rai Replay.