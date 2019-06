Kean parte dalla panchina per motivi disciplinari (è arrivato in ritardo alla riunione tecnica ed è stato punito dal ct Di Biagio), al suo posto Lorenzo Pellegrini.

22/06/2019 19:47

A un'ora dal fischio d'inizio (si parte alle ore 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, diretta TV su Rai Uno), sono state rese note le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, match valido per la terza giornata degli Europei Under 21.

Nel 4-3-3 schierato da Di Biagio troviamo Meret in porta, Calabresi, Mancini, Bastoni e Pezzella in difesa; a centrocampo spazio a Barella, Locatelli e Mandragora, nel tridente Lorenzo Pellegrini, Cutrone e Chiesa. Out Kean per motivi disciplinari (è arrivato in ritardo alla riunione tecnica di oggi), così come Zaniolo che era comunque squalificato.

Risponde il Belgio con un 4-3-3 con De Wolf tra i pali alle spalle di Cools, Bushiri, Bornauw e Cobbaut; in mediana de Sart, Bastien e Mangala, mentre nel reparto avanzato ecco Schrijvers, Lukebakio e Mbenza.

Europei Under 21, Belgio-Italia: le formazioni ufficiali

Belgio (4-3-3) (ancora probabile) - De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; de Sart, Bastien, Mangala; Schrijvers, Lukebakio, Mbenza. All.: Walem

Italia (4-3-3) (ufficiale) - Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Locatelli, Mandragora; Chiesa, Cutrone, Pellegrini. All.: Di Biagio