La Juventus è quindi pronta ad affondare il colpo ma deve fare presto per evitare l'inserimento di altre concorrenti sul calciomercato : l'affare fra de Ligt e il PSG sembrava infatti chiuso ma l'addio del direttore sportivo Henrique ha cambiato le carte in tavola. Leonardo vuole fare un tentativo in extremis ma i bianconeri contano di chiudere l'affare entro le prossime ore.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società bianconera è pronta a mettere sul piatto 70 milioni di euro per il cartellino dell'olandese. Ma a cambiare tutto sarà il lavoro con Mino Raiola sull'ingaggio: al classe '99 è stato promesso uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione più bonus per 5 anni, più l'inserimento di una clausola rescissoria il cui valore salirà ogni anno e partirà da 150 milioni di euro.

