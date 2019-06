Le loro due reti hanno regalato una vera e propria festa nazionale in Uganda , che si porta momentaneamente in vetta alla classifica del girone insieme all'Egitto padrone di casa, uscito vincitore dallo scontro con lo Zimbabwe nella giornata di ieri (1-0, gol di Trezeguet).

Si apre con il botto la Coppa d'Africa dell'Uganda, che riesce a vincere per la prima volta in 40 anni di storia in questa competizione continentale. Il clamoroso risultato (2-0) è arrivato nel match contro la Repubblica Democratica del Congo, nella partita sua d'apertura del Gruppo A giocata oggi all'International Stadium del Cairo.

