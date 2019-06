La partita di Coppa d'Africa si stava mettendo male per la Nigeria , contro il Burundi il risultato era fermo sullo 0-0 e il match in grandissimo equilibrio. Al 77' ci ha pensato l'ex Udinese Ighalo a segnare la rete dell'1-0 che ha sbloccato (e chiuso la gara), ma il 90% del gol è da attribuire al granata Ola Aina .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK