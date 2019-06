Rivelato il clamoroso sfogo del centrocampista nell'ultima amichevole stagionale giocata dai bavaresi: "Grazie a Dio, altri 45 minuti con il Bayern e poi è finita”.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 22/06/2019 10:43 | aggiornato 22/06/2019 10:48

Nell'orizzonte del calciomercato 2019 si intravede la sagoma di un altro partente di qualità. Si tratta di Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco che ha annunciato la sua intenzione di salutare il club bavarese. Il 21enne portoghese lo ha fatto senza mezzi termini, parlando davanti a tutti i compagni nell'intervallo di una partita amichevole: uno sfogo in piena regola, documentato dalla Bild.

Sanches, al Bayern Monaco dall'estate 2016, era arrivato in Baviera in cambio di 35 milioni di euro dal Benfica e forte del premio Golden Boy che nello stesso anno lo aveva eletto come Under 21 più promettente d'Europa. Attese che non sono state rispettate nell'esperienza al Bayern, passata per 50 presenze nelle stagioni 2016/2017 e 2018/2019, condite da tre reti e due assist, e una stagione in prestito allo Swansea, con 15 partite giocate tra Premier League e coppe senza però lasciare il segno.

Il campione d'Europa con il Portogallo 2016 non è stato un punto di forza per il Bayern Monaco e lentamente ha assunto i connotati di una comparsa nella rosa dei campioni di Germania. Legato da un contratto fino al 2021, il centrocampista ha annunciato però l'intenzione di voler cambiare aria nel corso di questa sessione di calciomercato. E lo ha fatto alzando la voce. Come racconta la Bild, nel corso dell'intervallo dell'ultimo test stagionale giocato dal Bayern il 29 maggio contro il Lindau, avrebbe urlato negli spogliatoi una frase inequivocabile:

Grazie a Dio, altri 45’ con questa maglia e poi è finita. Mai più, mai più!.

Calciomercato, Renato Sanches pronto a salutare il Bayern: lo aveva già fatto in direzione Swansea

Calciomercato, Renato Sanches via dal Bayern Monaco: piace al PSG

Frasi che sanno di rottura e di addio annunciato. Per far partire il 21enne Sanches, utilizzato in questa stagione da Kovac per sette volte da titolare su 24 presenze complessive tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, il Bayern Monaco chiederebbe più o meno 35 milioni di euro, stessa cifra pagata tre anni fa per acquistarlo dal Benfica. Una valutazione giustificata dalla giovane età del giocatore e dai restanti due anni di contratto che lo legano al club tedesco.

Renato Sanches, 50 presenze, 3 reti e 2 assist dal 2016 con il Bayern Monaco

Quale potrebbe essere la prossima destinazione di Renato Sanches? Al momento non si registrano offerte concrete arrivate alla corte del Bayern, ma il centrocampista di Lisbona ha un solido estimatore in Leonardo, neo direttore sportivo del PSG che lo aveva cercato già ai tempi del Milan. I francesi, a caccia di rinforzi a centrocampo, monitorano la situazione.