Il Napoli, vicino a chiudere per Manolas, considera incedibile il senegalese che però piace al manager catalano. Chiesto uno sforzo alla società: pronto l'affondo finale.

di Andrea Bracco - 22/06/2019 09:53 | aggiornato 22/06/2019 10:00

Kalidou Koulibaly potrebbe presto diventare uno degli uomini di mercato più caldi dell'estate. Il centrale senegalese, attualmente impegnato con la propria nazionale in Coppa d'Africa, arriva da un paio di stagioni durante le quali si è dimostrato come uno dei difensori centrali più dominanti non solo della Serie A, ma proprio di tutto il continente europeo. Per questo tanti top club, italiani ma non solo, hanno bussato alla porta del Napoli per assicurarselo: solo negli ultimi mesi il mastodontico referente difensivo degli Azzurri è stato sondato dalla Juventus, che a più riprese ha cercato di convincerlo ad accettare la destinazione, ma anche da varie squadre inglesi, spagnole, oltre ovviamente all'immancabile Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Koulibaly potrebbe presto realizzarsi in Premier League, il campionato più bello e affascinante del mondo: il Manchester City lo avrebbe individuato come rinforzo principale per la difesa, sulla quale Guardiola al momento sta facendo alcuni ragionamenti per capire quanto sarà rinnovabile il reparto in vista della prossima stagione. Con l'addio di Kompany e Otamendi sul piede di partenza, un paio di operazioni in entrata andranno sicuramente fatte. Se una delle due slot verrà occupata da un giovane di prospettiva, per l'altra si cercano qualità, esperienza e personalità.

Tutte caratteristiche, guarda caso, che appartengono strettamente all'attuale leader della retroguardia del Napoli. Il senegalese gioca in Serie A da ormai 5 anni e ha completato un processo di maturazione che lo ha portato a diventare uno degli interpreti del ruolo più forti in circolazione. Durante la sua esperienza campana ha messo insieme la bellezza di 212 presenze condite da 10 gol e, proprio per questo, il manager catalano avrebbe chiesto uno sforzo alla società. Portarlo a Manchester significherebbe assicurarsi un profilo di spessore assoluto, di quelli che piacciono a Guardiola.

Il Napoli lo ha dichiarato incedibile, ma il richiamo della Premier League è forte: Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare l'Italia per approdare al Manchester City, pronto a mettere sul piatto un'offerta da 120 milioni di euro

Dall'altra parte però c'è un Napoli che, tendenzialmente, non vorrebbe cedere il calciatore. De Laurentiis lo ha dichiarato più volte, di fatto rassicurando Ancelotti sul fatto che non ci dovrebbero essere brutte sorprese ad attenderlo durante questa sessione di calciomercato. Il problema nasce nel momento in cui si comincia a parlare di cifre: per soffiare Koulibaly ai partenopei, il Manchester City sarebbe disposto a mettere sul piatto addirittura 120 milioni di euro, una cifra spaventosa che, a quel punto, farebbe vacillare chiunque.

Il centrale sarebbe il prototipo ideale di difensore per la squadra di Guardiola, perché al fisico straripante sa abbinare una buona tecnica di base e, soprattutto, ha la capacità di impostare l'azione dalle retrovie, una qualità imparata nel momento in cui a Napoli si è insidiato Maurizio Sarri. Proprio l'ex manager del Chelsea, secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto alla Juventus di continuare a monitorare la situazione, perché qualora De Laurentiis dovesse far filtrare un'apertura ecco che i bianconeri potrebbero rituffarsi sul giocatore.

E Ancelotti? L'allenatore del Napoli aspetta Kostas Manolas: il greco della Roma sarebbe il nome scelto da affiancare a Koulibaly per rendere ancora più impenetrabile la difesa azzurra, ma qualora il 28enne di Saint-Die-des-Vosges dovesse andare via, ecco che il quasi ex giallorosso diventerebbe di colpo il giocatore sul quale andrà studiata la retroguardia del futuro. Il Manchester City proverà ad affondare il colpo già nei prossimi giorni, per arrivare a perfezionare l'ingaggio subito dopo la Coppa d'Africa, visto che il mercato in Inghilterra finisce l'8 agosto. Il Napoli vacilla, e Guardiola è deciso ad approfittarne.