Con l'arrivo di Sarri, il croato e il centrocampista potrebbero andar via da Torino. In dubbio anche la permanenza di Matuidi.

22/06/2019

L'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus cambierà radicalmente la squadra, non soltanto per le differenze di visione del calcio fra lui e l'ex tecnico Massimilliano Allegri ma anche per il peso che l'addio del livornese avrà sul calciomercato.

Matuidi potrebbe lasciare la Juventus

Alcuni giocatori che sembravano sul piede di partenza infatti rimarranno, Dybala e Douglas Costa su tutti, mentre pedine che l'ormai ex allenatore bianconero considerava insostituibili potrebbero lasciare Torino.

Secondo il Corriere di Torino infatti, Mandzukic e Khedira sono i principali indiziati a partire: il croato ha da poco rinnovato il contratto ma sa che nell'idea di Sarri non è lui il giocatore ideale per l'attacco (vista la preferenza del tecnico nei confronti dei giocatori di talento) mentre l'ex Real Madrid ha avuto troppi problemi fisici in questa stagione e l'arrivo di Ramsey e di Rabiot gli toglierebbe spazio.

Il problema maggiore è l'ingaggio di Mandzukic (6 milioni annui) ma l'ariete juventino si è ormai convinto ad andar via, il centrocampista invece potrebbe addirittura rescindere il contratto. A rischio anche Matuidi, altro giocatore le cui caratteristiche non si sposano con l'idea di Sarri in mediana. L'addio di Allegri quindi cambierà quindi radicalmente le strategie di calciomercato dei campioni d'Italia, in entrata e uscita.