Per tornare in giallonero il difensore tedesco ha accettato una cospicua riduzione di stipendio, rifiutando un'offerta ancor più ricca da parte dei Red Devils.

di Franco Borghese - 22/06/2019 13:44 | aggiornato 22/06/2019 13:46

Una grande dimostrazione d'amore. Anche se curiosamente la moglie potrebbe non pensarla così. Il ritorno di Mats Hummels al Borussia Dortmund è la più grande sorpresa del calciomercato fino a questo momento. Il difensore classe 1988 dopo tre anni passati al Bayern Monaco. Lo fa accettando una consistente riduzione di stipendio. Al Bayern Monaco Hummels prendeva circa 12 milioni di euro a stagione, mentre ai gialloneri percepirà uno stipendio inferiore ai 10 milioni all'anno.

Il suo atto d'amore però lo porta, paradossalmente, ad allontanarsi dalla moglie. La 31enne Cathy Hummels è attualmente in vacanza a Miami con suo figlio Ludwig e a una amica. L'ormai ex difensore del Bayern Monaco era in America insieme alla famiglia, ma è tornato in Germania per motivi burocratici. In una storia pubblicata sul proprio profilo instagram Cathy ha celebrato il ritorno del marito al Borussia Dortmund. Anche se questo farà sì che i due vivano separati.

Stando a quanto riportato dalla Bild, Cathy ha infatti deciso di rimanere a vivere a Monaco. Questo per non sradicare il piccolo Ludwig dall'asilo che sta frequentando e dai suoi amichetti. La 31enne farà quindi solo sporadicamente visita al marito a Dortmund. Cathy, d'altronde, è nata e cresciuta in Baviera e lì ha tutta la sua famiglia, pronta ad aiutarla a seguire il bambino più di quanto non possa fare Mats. A differenza di quanto successo nel 2016 però il loro rapporto di coppia non ha influito sulla trattativa di calciomercato.

Il Borussia Dortmund ha già preso Hummels, Hazard, Brandt e Schulz in questo calciomercato

Calciomercato, retroscena Hummels: ha rifiutato il Manchester United

Tre anni fa, infatti, Hummels decise di tornare al Bayern Monaco (con cui aveva già giocato fino al 2008) proprio per assecondare le necessità della moglie. Ora ha dato precedenza ai propri bisogni. Con i bavaresi Hummels non ha più il posto assicurato (Kovac gli preferisce Sule, Hernandez e Pavard), per questo ha deciso di accettare l'offerta di calciomercato del Borussia Dortmund: lì si è sempre trovato bene. Lì si è sempre sentito importante. Per questo ha deciso anche di rinunciare a una parte dell'ingaggio: al Bayern guadagnava circa 12 milioni l'anno, in giallonero ne prenderà meno di 10.

Stando a quanto riportato dalla Bild, fra l'altro, Hummels ha perfino rifiutato un'offerta ricca dal Manchester United: i Red Devils, che un anno fa avevano incassato il "No" di Boateng avevano proposto a Mats uno stipendio da 15 milioni a stagione. Per Hummels però il trasferimento in Inghilterra non è mai stato una vera alternativa. Ha rifiutato la proposta, convinto che la scelta migliore sia quella di tornare al Dortmund. Convinto che in giallonero possa vincere come ai tempi di Klopp. Ha messo da parte i soldi per i sentimenti. Per questo il suo è un grande gesto d'amore. Anche se curiosamente la moglie potrebbe pensarla in maniera diversa.