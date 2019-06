Pure Florentino si è convinto a investire nel calcio "in rosa". Lo rivela Mundo Deportivo.

di Redazione Fox Sports - 22/06/2019 15:00 | aggiornato 22/06/2019 15:04

Fino a questo momento è stato il grande assente della rivoluzione del calcio femminile, ora si sta per mettere in pari. Anche il Real Madrid avrà la sua squadra, perché come riportato da Mundo Deportivo, il presidente Florentino Perez ha deciso di investire in questo settore.

Il numero uno delle Merengues avrebbe raggiunto un accordo sulla base di 500mila euro per rilevare il CD Taçon ed entrare così dalla porta principale nella Liga Iberdrola, la massima divisione del calcio femminile spagnolo.

Questa nuova e inedita versione del Real Madrid farà il suo ingresso quindi in pompa magna, anche se difficilmente potrà essere sin da subito competitiva per lottare per il titolo. Lo staff attuale è stato infatti confermato, il club si è preso del tempo per rinnovare il parco giocatrici e lo staff. Questo è stato solo il primo dei tanti investimenti, ce ne saranno di sicuro degli altri. La mentalità del Real Madrid, d'altronde, non può essere orientata a vincere.