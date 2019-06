Tennis, torneo di Halle: Federer supera Tsonga in tre set

Vittorie per Roger Federer e Matteo Berrettini in tre set al torneo ATP 500 di Halle

di Diego Sampaolo - 21/06/2019 01:52 | aggiornato 21/06/2019 09:57

Roger Federer ha battuto il francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6 (7-5) 4-6 7-5 al termine di un match spettacolare qualificandosi per i quarti di finale del torneo tedesco sull’erba di Halle per la diciassettesima volta in carriera.

Federer insegue il decimo titolo nel torneo tedesco, considerato come il “giardino di casa” del campione svizzero. Nei quarti di finale il trentasettenne di Basilea giocherà contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Nel primo set Federer ha dovuto salvare due break point nel quinto game prima di ottenere un set point sul 5-4 con una volée vincente. Tsonga ha salvato l’opportunità di break. Il set si è concluso al tie-break. Tsonga si è portato in vantaggio per 3-0. Federer ha recuperato il mini-break di svantaggio e si è portato sul 5-4 prima di aggiudicarsi il primo set con servizio vincente sul 6-5 dopo 50 minuti.

Federer è andato in vantaggio di un set e di un break per 3-1 nel secondo set, ma Tsonga ha realizzato il controbreak nel sesto game pareggiando il conto sul 3-3. Tsonga ha vinto cinque degli ultimi sei game concludendo il secondo parziale al primo set point con un break sul 5-4 grazie ad una volée sbagliata da Federer.

Tsonga ha avuto una palla break per portarsi sul 4-2 nel terzo set ma non è riuscito a trasformare la sua opportunità. Federer ha conquistato il break decisivo sul punteggio di 5-5 prima di servire per la vittoria al primo match point nel dodicesimo game.

Roger Federer:

Ho avuto tante sensazioni contrastanti passando dalla felicità alla frustrazione. Alla fine sono stato fortunato. Sul 5-5 contro un avversario come Jo Wilfried non puoi avere tutto sotto controllo. La partita è stata incerta fino alla fine ma il pubblico è stato fantastico. Ho provato grandi emozioni alla fine ma questo è positivo. La chiave di tutto è stata rimanere positivo. E’ stato un grande match in una grande atmosfera

Berrettini vince il duello tutto italiano con Seppi

Il neo vincitore del torneo di Stoccarda Matteo Berrettini ha vinto il derby tutto italiano con Andreas Seppi con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 centrando la qualificazione per i quarti di Halle.

Berrettini si è preso la rivincita nei confronti dell’altoatesino, che si era aggiudicato l’unico precedente confronto diretto per 6-3 7-5 proprio a Halle lo scorso anno.

Seppi, finalista al torneo di Halle nel 2015 contro Roger Federer, ha giocato meglio di Berrettini nel primo set e ha stappato la battuta al ventitreenne romano nel settimo game portandosi in vantaggio per 4-3. Berrettini ha perso la battuta per la prima volta dopo aver vinto sei match consecutivi senza cedere mai il servizio nei primi due tornei sull’erba di quest’anno (cinque partite a Stoccarda contro Nick Kyrgios, Karen Khachanov, Denis Kudla, Jan-Lennard Struff e Felix Auger Aliassime e il primo turno a Halle contro Nikoloz Basilashvili).

Berrettini ha dovuto salvare una palla break sul 30-40 nel settimo game di un secondo set molto equilibrato prima di conquistare il break del 5-3 nell’ottavo game. Ha tenuto successivamente il servizio nel nono game aggiudicandosi il secondo parziale al primo set point per 6-3.

Nel terzo set Berrettini si è portato in vantaggio per 4-0 con due break e ha tenuto i successivi turni di battuta aggiudicandosi la vittoria per 6-2.

Nei quarti di finale Berrettini affronterà Karen Khachanov, che ha battuto il tedesco Jan Lennard Struff per 6-3 3-6 6-4. Una settimana fa Berrettini ha battuto Khachanov in due set con il punteggio di 6-4 6-2.

Matteo Berrettini:

Ho compiuto il grande miglioramento al servizio, che su questa superficie è molto importante. Sono rimasto molto concentrato anche sui turni di risposta. Contro Khachanov sarà molto complicato. Sicuramente vorrà prendersi la rivincita dopo la sconfitta di settimana scorsa a Stoccarda

L’azzurro, attuale numero 22 del mondo, ha iniziato a giocare a tennis seguendo l’esempio del fratello minore Jacopo Berrettini, attuale numero 425 del mondo.

Alexander Zverev si è imposto per 6-3 7-5 su Steve Johnson conquistando i quarti di finale per la quinta volta in questa stagione.

Alexander Zverev:

Sono contento di come sono andate le cose. Il ginocchio è ancora gonfio ma sento meno dolore rispetto ad alcuni giorni fa

Queen’s: ritorno alla vittoria per Andy Murray

Andy Murray, reduce da una delicata operazione all’anca, è tornato a vincere una partita nel doppio nel torneo di casa sull’erba del Queen’s, storico circolo londinese del tennis. Il due volte campione di Wimbledon ha vinto in coppia con Feliciano Lopez battendo gli specialisti colombiani Farah e Cabal con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-3.

Nel singolare del Fever Tree Championships del Queen’s Stefanos Tsitsipas ha vinto prima l’incontro interrotto per pioggia contro il numero 1 britannico Kyle Edmund per 6-3 7-5 e successivamente si è imposto in rimonta contro il francese Jeremy Chardy per 4-6 7-6 (7-0) 7-6 (7-4).

Stefanos Tsitsipas:

E’ stato un sogno giocare al Queen’s. Da piccolo vedevo sempre questo torneo in televisione. La gente mi sostiene molto. I campi sono straordinari

La giornata del Queen’s è stata caratterizzata da numerose sorprese come la vittoria dell’argentino Diego Schwartzman sul campione uscente Marin Cilic con il punteggio di 6-4 6-4. Il finalista dell’edizione 2007 Nicolas Mahut ha superato lo svizzero Stan Wawrinka in rimonta con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 (7-2).