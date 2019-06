Due partite di tennis in un giorno per Nick Kyrgios agli ATP Queen's, spettacolo assicurato per il pubblico presente. Il tennista australiano ha messo in scena il suo solito show, comprensivo un po' di tutto. Ha eseguito la sua classica battuta dal basso, ha dato vita a colpi impossibile e allo stesso tempo a gaffe impensabili.

