L'ex giocatore delle Merengues non intende valutare il talento belga come erede di CR7.

di Redazione Fox Sports - 21/06/2019 08:57 | aggiornato 21/06/2019 09:02

L'ex calciatore spagnolo di Liverpool e Real Madrid, Fernando Morientes, ha sottolineato come non ci sia nessuno che possa "rimpiazzare" Cristiano Ronaldo nei Blancos, nonostante consideri spettacolare il recente acquisto di Eden Hazard da parte delle Merengues.

Se la domanda che mi ponete è se Hazard sostituirà Cristiano, la risposta è che Cristiano non si può sostituire con nessuno.

Queste le parole dell'ex attaccante rilasciate in un'intervista a Efe, dopo la presentazione del primo spazio in Egitto dedicato agli appassionati della Liga, inaugurato questo giovedì in occasione dell'inizio della Coppa d'Africa. Morientes si è dichiarato molto soddisfatto dell'acquisto di Hazard nella sua ex squadra, ma il paragone con Cristiano Ronaldo (che ha scritto pagine di storia del club) a suo giudizio non può reggere con nessuno.