I Pelicans si affidano a Williamson, Morant e Barrett per Grizzlies e Knicks, con tutti gli scambi della notte del draft.

di Simone Mazzola - 21/06/2019 10:46 | aggiornato 21/06/2019 10:50

Con i Toronto Raptors campioni NBA e la stagione ufficialmente in archivio, solo la trade di Anthony Davis ai Lakers ha distolto l'attenzione del mondo cestistico dal Draft che si è tenuto la scorsa notte. La lottery ha regalato la numero uno ai New Orleans Pelicans, che non solo sceglievano per primi con l'ovvio nome di Zion Williamson incastonato nella pietra della notte al Barclays Center di Brooklyn, ma grazie alla suddetta trade avevano a disposizione anche la quarta scelta assoluta, che hanno scambiato con gli Atlanta Hawks (sfociata poi in De'Andre Hunter) ricevendo la otto, la diciassette e la trentacinquesima. Con questo movimento i Pelicans sono quindi stati i dominatori della nottata e subito pronti a ripartire dopo la fuga della propria stella.

Questa non è stata l'unica trade della notte, infatti i Phoenix Suns hanno mandato agli Indiana Pacers TJ Warren e i suoi 33 milioni rimanenti in tre anni liberando così spazio salariale e soprattutto accasandolo in una squadra che, essendo sotto il cap, ha potuto assorbirne completamente il contratto, portandosi a casa comunque un giocatore d’indubbio interesse e in grado di produrre numeri offensivi nonostante i problemi fisici recenti.

L'altra trade rilevante della notte NBA è arrivata sempre con Phoenix protagonista, ma questa volta in un trade down di scelte con Minnesota che ha portato a Dario Saric. L'ala croata è alla terza squadra in tre anni dopo Philadelphia e appunto Minnesota, ma il nuovo GM Rosas ha prima bussato alla porta dei Pelicans per la quarta e poi a quella di Cleveland per la cinque volendo essere molto aggressivo nelle scelte, fino a trovare l'accordo con i Suns che hanno concesso la loro scelta in cambio della undicesima e appunto di Saric. La notte dei Suns si è poi chiusa con l'acquisto di Aaron Baynes e la ventiquattresima pick dai Celtics, in cambio di una conditional first round pick del 2020.

Silver presenta le nuove leve

NBA: L'emozione di Zion Williamson e il futuro di Morant

Non c'erano dubbi su chi sarebbe stata la prima scelta di questo draft e Adam Silver non ha nemmeno creato quel classico attimo d’indecisione. In abito bianco e dopo un abbraccio con tutta la sua crew, Zion Williamson è salito sul palco diventando così l'uomo franchigia dei New Orleans Pelicans del post Davis. L'emozione è sempre forte in quei momenti, ma il raggiante sorriso ha illuminato le foto di rito, salvo poi esplodere in delle lacrime di sincera emozione al momento dell'intervista:

Non avrei mai pensato di essere in questa posizione oggi -ha detto- Devo tutto a mia mamma che ha fatto ogni cosa possibile per fari crescere al meglio e inseguire il mio sogno. Ha messo sempre la mia felicità davanti alla sua e per questo le sarò sempre grato.

Non riesce a proseguire l'intervista Zion e allora interviene la mamma, visibilmente toccata dal momento, ma ancora una volta in soccorso del figlio che ora può pensare alla sua carriera da professionista e a restituire tutto ciò che di buono è stato fatto per lui, dando una nuova concezione di giocatore NBA dominante alla nuova franchigia.

Dietro di lui è stato scelto Ja Morant, un'altra pick abbastanza telefonata da parte dei Memphis Grizzlies, che qualche giorno fa avevano scambiato Mike Conley mandandolo agli Utah Jazz, sostanzialmente per creare lo spazio e le responsabilità per la nuova point guard. Il suo dualismo con RJ Barrett per la seconda posizione ha tenuto banco per qualche tempo, ma si è spento con la trade inscenata dai Grizzlies:

È un momento incredibile per me. L'emozione è forte perchè penso a tutto quello che ho passato per essere qui oggi, quali sono state le difficoltà e il lavoro che ho messo per diventare il miglior giocatore possibile.

Con quattordici partite da almeno 20 punti e 10 assists, Morant è la guardia sophomore che più di ogni altro giocatore della storia NCAA è stato in grado di compilare queste cifre e i Grizzlies si aspettano lo stesso in NBA da lui.

Senza Conley la squadra sarà di Morant

RJ Barrett ai Knicks e questa volta senza fischi

Non ha lesinato le emozioni anche RJ Barrett che, scelto alla numero tre dai New York Knicks, sul podio delle interviste è scoppiato a piangere assieme al padre, anche alla luce del fatto che è stato insolitamente accolto con calore dai tifosi newyorchesi, solitamente poco avvezzi ai rookies. Il podio era sostanzialmente già scritto, dovendo definire solo l’ordine, ma ora è necessario dare un’occhiata a chi si è mosso bene in questo draft, al di fuori di grandi nomi. Di certo Atlanta con De’Andre Hunter e la sua trade up ha compiuto un’ottima scelta, oltre alla decima in Cam Reddish che potrebbe essere tranquillamente definito uno steal a bocce ancora ferme. Avendo già Trae Young, John Collins e Kevin Huerter, un giocatore come Hunter sembra sposarsi perfettamente per creare qualcosa d’importante.

Menzione d’onore anche per Minnesota con la prima mossa forte del GM Gersson Rosas, che ha voluto avere una scelta più alta per prendere un giocatore come Jarrett Culver, in grado di fornire tutto ciò che mancasse ai Timberwolves: identità, intangibles, cultura del sacrificio, oltre alla capacità di ball handling e gestione del gioco che potrebbe far molto comodo in una squadra con Towns e Wiggins. Come ogni draft, oltre alle scelte in lottery, ci sarà qualche steal del sottobosco che nessuno si sarebbe aspettato, ma per ora la notte di Brooklyn è stata caratterizzata dai grandi nomi, in attesa che il campo sia, come al solito, l’ultimo e insindacabile giudice.