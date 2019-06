Per il nuovo allenatore della Juventus oggi il primo contatto con CR7: andrà a trovarlo in Grecia.

di Redazione Fox Sports - 21/06/2019 08:04 | aggiornato 21/06/2019 08:07

Non vuole perdere tempo, Maurizio Sarri vuole vivere a pieno sin da subito quello che rappresenta il "coronamento della sua carriera". E visto che è arrivato ieri alla Juventus, il giorno dopo sarà quello da dedicare alla stella dei bianconeri per eccellenza.

Già, oggi è in programma il primo contatto tra il nuovo allenatore e Cristiano Ronaldo, con visita a domicilio dell'ex manager dei Blues in direzione Costa Navarino (Grecia), dove si trova attualmente in vacanza il campione lusitano.

Sarri andrà lì per presentarsi a CR7 e illustrargli le sue idee per fargli "battere qualche altro record". Insieme valuteranno le varie opzioni di gioco, per stabilire su quale modulo iniziare a costruire la nuova Juventus. Che anche con il nuovo tecnico sarà inevitabilmente composta da Cristiano Ronaldo più altri dieci.