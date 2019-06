Quinto posto di Filippo Tortu in 10”15 con vento contrario di -1.1 m/s nei 100 metri vinti da Mike Rodgers in 10”04 nella cinquantottesima edizione del Golden Spike di Ostrava.

di Diego Sampaolo - 21/06/2019 01:45 | aggiornato 21/06/2019 09:50

Il meeting di Ostrava (tappa del World Challenge IAAF) è stato nobilitato dalla migliore prestazione mondiale all-time di Shaunae Miller Uibo sui 300 metri con 34”41, dalle migliori prestazioni mondiali dell’anno di Magnus Kirt nel lancio del giavellotto (90.34m) e di Maria Lasitskene nel salto in alto femminile (2.06m), dal 19.91 di André De Grasse sui 200 metri, dal 5.93m didi Sam Kendicks nel salto con l’asta maschile e dal 22.27m di Tom Walsh nel getto del peso

100 metri: Tortu 10”15 con vento contrario, vince Rodgers

Filippo Tortu si è classificato quinto in 10”15 con vento contrario di -1.1 m/s nella sua seconda uscita stagionale sui 100 metri in un grande meeting internazionale all’estero, tempo in linea con il 10”10 realizzato a Oslo una settimana fa. Lo statunitense Mike Rodgers ha vinto un 100 metri stellare in 10”04 con le scarpe slacciate precedendo il tre volte medagliato olimpico di Rio de Janeiro 2016 André De Grasse (10”05), il cinese Xie Zhenye (10”06) e il sudafricano Akani Simbine (10”08).

Filippo Tortu:

Sono abbastanza soddisfatto, anche se mi sarebbe piaciuto andare più veloce. E’ stata una gara simile a quella di Oslo con condizioni leggermente peggiori. Sono arrivato ad un decimo da Rodgers come in Norvegia e anche da De Grasse. E’ un buon segnale. Le sensazioni di oggi mi fanno diventare ancora più determinato e voglioso di correre questa gara sotto i 10 secondi

300 metri femminili: Miller Uibo demolisce il record del mondo di nove decimi di secondo

Una straordinaria Shaunae Miller Uibo ha battuto il record mondiale dei 300 metri con 34”41 demolendo di nove decimi di secondo il precedente primato stabilito dalla messicana Ana Guevara con 35”30 in altura a Città del Messico nel 2003. La campionessa olimpica dei 400 metri è transitata al passaggio ai 200 metri in un eccellente 22”44. In questa stagione Miller ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 400 metri con 49”05. La statunitense Brittany Brown si è classificata seconda i 35”91.

Salto in alto femminile: super Lasitskene batte il record del meeting con 2.06

La due volte campionessa mondiale Maria Lasitskene ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno superando al secondo tentativo la misura di 2.06m, misura che incrementa di un centimetro il primato del meeting detenuto dal 2008 dalla croata Blanka Vlasic con 2.05. Lasitskene ha eguagliato il personale realizzato a Losanna nel 2017. La fuoriclasse russa ha tentato tre prove senza successo alla misura del record del mondo con 2.10m. Ottima prova anche per la bielorussa Karyna Taranda (campionessa mondiale under 20 a Tampere 2018), che ha superato il primato personale con 1.98m precedendo l’australiana Nicola McDermott, che si è migliorata a sua volta con 1.96m.

Alessia Trost, medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 alle spalle di Lasitskene, ha superato le quote di 1.80m e 1.85m al primo tentativo prima di valicare l’asticella alla quota di 1.90m alla seconda prova. La ventiseienne friulana ha tentato senza successo tre prove a 1.92m e si è classificata settima a pari merito con la croata Ana Simic.

Lancio del giavellotto maschile: Kirt supera la migliore prestazione mondiale dell’anno

L’estone Magnus Kirt ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno, il record nazionale con un lancio da 90.34m al secondo tentativo, primo lancio oltre i 90 metri a livello mondiale di questa stagione. Kirt ha battuto il record personale di 59 centimetri. Il polacco Cyprian Mrzyglod (campione europeo juniores a Grosseto 2017) si è classificato secondo migliorando il record personale con 83.88m precedendo gli atleti di casa Jakub Vadleich (82.97m) e Vitezslav Vesely (81.64m).

Salto con l’asta maschile: Kendricks batte il record del meeting con 5.93m

Il campione del mondo di Londra 2017 Sam Kendricks ha valicato l’asticella alla misura di 5.93m migliorando di un centimetro il record del meeting detenuto da Renaud Lavillenie dall’edizione del 2013. Lo statunitense ha rischiato di uscire dalla gara a 5.61m che ha superato alla terza prova ma ha sistemato la classifica valicando l’asticella a 5.71m al primo tentativo, 5.80m e 5.93m al secondo salto. Il polacco Piotr Lisek ha superato 5.61m al primo tentativo e 5.71 alla terza prova prima di commettere tre errori a 5.80m. Lisek ha battuto il brasiliano Augusto Dutra e l’altro polacco Pawel Wojchechowski con la stessa misura in virtù di un numero minore di errori. Valentin Lavillenie (fratello di Renaud) si è piazzato al quinto posto con 5.61m.

200 metri maschili: De Grasse e Coleman sotto i 20 secondi

André De Grasse è tornato ad altissimi livelli vincendo i 200 metri in 19”91 precedendo Christian Coleman, che è sceso a sua volta sotto i 20 secondi con 19”97. Coleman è partito fortissimo ma ha subito la rimonta finale di De Grasse negli ultimi 50 metri. Il canadese ha mancato di 8 centesimi di secondo il record del meeting di Usain Bolt. I tempi fatti registrare da De Grasse e Coleman sono davvero eccellenti considerando il violento temporale abbattutosi su Ostrava pochi minuti prima del via e il vento contrario di -0.6 m/s. De Grasse ha realizzato il miglior tempo dal giorno della semifinale olimpica di Rio de Janeiro. Buona prova anche per il giovane sudafricano Clarence Munyai, terzo con 20”36 davanti a Pavel Maslak (20”62).

400 metri maschili: Gardiner completa la doppietta per le Bahamas

Dopo la vittoria di Shaunae Miller Uibo nei 300 metri Steven Gardiner ha completato la doppietta nella velocità prolungata vincendo i 400 metri maschili in 44”95 con nove decimi di secondo di vantaggio sul rappresentante del Barhein Abbas Abubaker (45”86) e lo sloveno Luka Janezic (45”97).

Salto in lungo maschile: Echevarria vince per il secondo anno consecutivo a Ostrava, buon terzo posto di Randazzo

Buona prova del giovane azzurro Filippo Randazzo, che ha realizzato la misura di 7.83m nell’unico salto valido dopo tre tentativi nulli. In una gara condizionata dal temporale e interrotta dopo cinque tentativi dagli organizzatori, il saltatore allenato da Andrea Matarazzo si è classificato terzo alle spalle di due grandi campioni della specialità come il campione mondiale indoor Juan Miguel Echevarria, vincitore per il secondo anno consecutivo a Ostrava con un salto da 8.32m alla seconda prova nell’unico tentativo valido, e il campione europeo Miltiadis Tentoglou (7.95m). Randazzo si è tolto la soddisfazione di precedere di tre centimetri il cinese Wang Jianan, atleta dal personale di 8.47m.

Getto del peso maschile: Walsh due volte i 22 metri

Straordinaria prova del neozelandese Tom Walsh, che ha superato la fettuccia dei 22 metri due volte con 22.27m e 22.19m sotto la pioggia e ha migliorato il record del meeting da lui stesso stabilito l’anno scorso con 22.18m. Il campione europeo outdoor e indoor Michal Haratyk si è confermato su ottimi livelli con 21.77m precedendo l’atleta di casa Tomas Stanek (21.04m).

Lancio del giavellotto femminile: ritorno alla vittoria per Kolak

Ritorno a grandi livelli per la campionessa olimpica Sara Kolak, che ha vinto la prima grande gara dopo l’infortunio realizzando la buona misura di 64.45m al quinto tentativo. La giovane croata ha preceduto la slovena Martina Ratej (61.01m), la slovena Anu Rani (60.20m) e la due volte campionessa olimpica Barbora Spotakova (60.01m).

Lancio del martello femminile: Wang Zheng migliora il personale stagionale

La cinese Wang Zheng ha vinto la gara valida per la classifica del World Challenge IAAF del Lancio del martello femminile migliorando il personale stagionale con 75.80m al quarto tentativo. Con questa prestazione la trentunenne asiatica è salita al terzo posto delle liste mondiali dell’anno. La statunitense Gwen Berry si è confermata a grandi livelli dopo la vittoria al meeting di Chorzow classificandosi seconda con 74.38m davanti alla francese Alexandra Tavernier (73.36m) e alla polacca Joanna Fiodorow (73.16m).

1500 metri femminili: Tsegay vince per la seconda volta a Ostrava

L’etiope Gudaf Tsegay ha vinto per la seconda volta in carriera al meeting di Ostrava in 4’02”95 ripetendo il successo dell’edizione di due anni fa quando stabilì il record del Golden Spike di Ostrava con 4’00”96. Alle spalle dell’etiope la britannica Sarah McDonald si è classificata seconda con 4’03”79 precedendo l’etiope Feysa Hawi (4’04”13 record personale).

800 metri maschili: Tuka supera Kszczot

Il bosniaco d’Italia Amel Tuka è tornato su ottimi livelli vincendo sul doppio giro di pista con il personale stagionale di 1’44”96 davanti al tre volte campione europeo Adam Kszczot (1’45”63) e al keniano Alfred Kipketer (1’45”90).

Miglio maschile: Grice batte in volata Kibet

Il britannico Charlie Grice ha portato avanti la grande tradizione del suo paese nel miglio in 3’56”95 sotto la pioggia battendo in rimonta Michael Kibet per sei centesimi di secondo. Il vincitore del Dream Mile di Oslo Marcin Lewandwowki si è piazzato al quarto posto in 3’57”32 preceduto dallo statunitense Ben Blankeship (3’57”27).

Altri risultati dai meeting internazionali in giro per l’Europa - Meeting di salto in alto di Erfurt: Sottile secondo con 2.25m

Il ventunenne saltatore in alto piemontese Stefano Sottile ha superato 2.25m al terzo tentativo classificandosi secondo al meeting di salto in alto di Erfurt in Germania. Il campione del mondo under 18 di Cali 2015 ha realizzato la seconda migliore prestazione della sua carriera dopo il recente 2.30m realizzato ai Campionati italiani Under 23 di Rieti. L’allievo dell’allenatrice Valeria Musso ha sfiorato uno dei tre tentativi a sua disposizione alla quota di 2.28m.

Tamberi salta 2.25m a sorpresa a Montespertoli

Gianmarco Tamberi aveva tanta voglia di riscattare la delusione per l’ottavo posto di Rabat con 2.19 e si è presentato a sorpresa al Gran Prix toscano di Montespertoli in provincia di Firenze. Dopo il salto vincente di 2.25m, il campione europeo indoor di Glasgow 2019 ha successivamente tentato due prove a 2.29 e una sbagliata di poco a 2.32m. Durante il primo salto a 2.29m ha avuto un problema con la pedana usurata, che ha richiesto lo spostamento dei sacconi.

Meeting di Huelva (Spagna): Rojas vola oltre i 15 metri nel triplo

La campionessa del mondo di Londra 2017 del salto triplo Yulimar Rojas è la prima atleta a superare i 15 metri in questa stagione al meeting spagnolo di Huelva con 15.06m, record nazionale e migliore prestazione mondiale dal 2016. Era dal salto di 15.17 di Caterine Ibarguen nella finale olimpica di Rio che non si saltava così lontano a livello mondiale. La venezuelana ha fatto meglio della colombiana Caterine Ibarguen, che aveva realizzato 14.79m settimana scorsa ai Bislett Games di Oslo. Alle spalle di Rojas la cubana Lladagomis Povea si è classificata seconda con 14.45m precedendo la campionessa europea indoor Ana Peleteiro (14.33m).

Caballero oltre i 69 metri nel lancio del disco

La leader mondiale stagionale del lancio del disco femminile Denia Caballero ha superato la barriera dei 69 metri con la misura di 69.20m superando l’altra cubana Yaimé Perez (67.27m).

Barontini vicino al record personale

Simone Barontini ha vinto la seconda serie degli 800 metri a Huelva sfiorando di due centesimi di secondo il record personale con 1’47”37. In carriera il giovane anconetano aveva corso il doppio giro di pista in 1’47”35 nella semifinale dei Mondiali Under 20 di Tampere. L’allievo di Fabrizio Dubbini ha preceduto il burundese Eric Nzikwinkunda (1’47”45) e lo spagnolo Eduardo Romero (1’47”61). Pochi giorni fa il due volte campione italiano indoor degli 800 metri aveva corso la distanza in 1’47”94 al meeting polacco di Chorzow. Lo spagnolo Alvaro De Arriba si è imposto nella serie migliore in 1’46”28 davanti al polacco Mateusz Borkowski (1’4”52).

Lorenzo Dini si è classificato quinto sui 5000 metri in 13’45”33 nella gara vinta da Tades Worku in 13’27”59 davanti al gibutiano Djamal Abdi Diriehd(13’28”32).

Giuseppe Gerratana si è classificato diciassettesimo nei 3000 siepi in 8’51”42. Martina Tozzi ha migliorato di quasi un secondo il record personale sui 1500 metri femminili correndo in 4’19”42. Settimana scorsa aveva corso in 4’20”24 a Dessau in Germania. Estehr Chebet si è imposta in 4’07”27 precedendo Marta Perez (4’07”51).

Daisy Jepkemei si è aggiudicata i 3000 siepi femminili in 9’29”46 precedendo la francese Ophelie Boxberger (9’36”38). L’italiana Laura Della Montà ha sfiorato il muro dei 10 minuti con 10’00”41.

Meeting di Sollentuna: Stahl si prende la rivincita contro Dacres

Soltanto due giorni dopo Rabat lo svedese Daniel Stahl e il giamaicano Fedrick Dacres si sono ritrovati in pedana a Sollentuna a pochi chilometri da Stoccolma. Stahl ha realizzato 68.52m e 69.12m negli unici due lanci validi vincendo la gara contro Dacres, che ha realizzato il miglior lancio di 66.79. Terzo posto per il campione olimpico Christoph Harting con 64.13m. Il giamaicano si era imposto solo 48 ore prima stabilendo la migliore prestazione mondiale dell’anno e il record della Diamond League con 70.78m a Rabat precedendo Stahl, che nell’occasione ha sfiorato i 70 metri con 69.94m.

L’azzurra Yusneisy Santiusti ha realizzato il personale stagionale con 2’03”73 classificandosi sesta negli 800 metri femminili. Il successo è andato alla svedese Lovisa Lindh in 2’01”79 davanti alla norvegese Hedda Hynna (2’02”61).

Il trentino Giordano Benedetti si è classificato sesto nel suo primo 800 metri dell’anno in 1’48”76. Il tunisino Abdessalem Ayouni si è imposto in 1’45”55.

Lo sprint ha visto i successi dello statunitense Christopher Belcher in 10”15 nei 100 metri maschili davanti all’antillano Cejhae Greene (10”19) e della canadese Crystal Emmanuel nei 100 metri femminili in 11”21. Evonne Britton è scesa sotto i 13 secondi nei 100 ostacoli in 12”95 con vento a favore di +2.1 m/s.

L’australiana Nicola McDermott ha superato di due centimetri l’ucraina Yulia Chumachenko nel salto in alto femminile con 1.92m.

Meeting di Copenaghen: Hejnova supera Petersen

La due volte campionessa mondiale Zuzana Hejnova ha battuto la medaglia d’argento Sara Slott Petersen nei 400 ostacoli femminili in 55”18 nella gara clou del meeting di Copenaghen.

La danese Emile Moller (medaglia d’oro europea under 23 sui 3000 siepi e nella corsa campestre) si è imposta sui 1500 metri in 4’13”42.

In gara nel meeting danese erano presenti i mezzofondisti azzurri Ossama Meslek sui 3000 metri e Leonardo Feletto sui 3000 siepi. Meslek si è classificato quarto in 3’39”80 sfiorando il personale di 3’39”31 realizzato lo scorso anno al meeting di Padova nel 2018. Feletto ha migliorato il record personale dei 3000 siepi di tre secondi con 8’46”27. Il successo è andato all’indiano Rantso Mokopane in 8’31”70 per otto centesimi sull’etiope Tesfaye Girma.

Kristin Pudenz ha vinto la sfida tutta tedesca del lancio del disco femminile con la vice campionessa europea Nadine Muller con 62.33m. Il norvegese Ola Stunes Isene si è aggiudicato il lancio del disco maschile con 63.21m.

Bellò vince a Kalamata

La campionessa italiana under 23 degli 800 metri indoor e outdoor Elena Bellò ha vinto i 1500 metri del meeting greco Papaflesia di Kalamata in 4’17”99 (terzo miglior tempo della sua carriera). L’azzurro Kevin Ojaku ( finalista europeo di Berlino 2018) si è classificato secondo nel salto in lungo con 7.77m nella gara vinta dal greco Michail Mertzanidis (7.83m).

Marco Lingua migliora il primato stagionale con 74.02m nel martello

Marco Lingua ha migliorato il personale stagionale nel lancio del martello con 74.02m al quinto tentativo al meeting Silver Lombardia di Bergamo. La figlia d’arte emiliana Sara Fantini si è confermata a buoni livelli vincendo il martello femminile con 68.03m e un lancio nullo superiore ai 70 metri. Gabriele Aquaro ha eguagliato il record personale sugli 800 metri con 1’48”34 precedendo Riccardo Tamassia, che ha migliorato il suo personale di 1’48”40. Martina Merlo si è migliorata sui 1500 metri femminili con 4’21”55. Desirée Rossit ha vinto il salto in alto con 1.81m.

Jemai seconda a Zwibrucken

La campionessa italiana del giavellotto Sara Jemai ha realizzato il secondo miglior lancio in carriera con 57.83m a Zwibrucken classificandosi seconda alle spalle della campionessa europea Christin Hussong (61.72m). Jemai rappresenterà l’Italia agli imminenti European Games di Minsk.