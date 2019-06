F1, istanza Ferrari respinta: la vittoria in Canada resta ad Hamilton

La vittoria del GP del Canada rimane ad Hamilton, l'istanza di revisione presentata dalla Ferrari non ha avuto l'effetto sperato.

di Matteo Bellan - 21/06/2019 17:13 | aggiornato 21/06/2019 17:18

La vittoria del Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1 rimane a Lewis Hamilton. Adesso è definitivamente ufficiale il risultato finale della discussa gara di Montreal. Il tentativo della Ferrari di ribaltare l'esito della corsa è fallito.

L'istanza di revisione presentata dalla scuderia di Maranello è stata respinta. Oggi alle 14:15 a Le Castellet, dove la Formula 1 è approdata per il GP di Francia, c'è stato un incontro di circa mezzora tra il direttore sportivo ferrarista Laurent Mekies e i commissari che in Canada avevano deciso di penalizzare Sebastian Vettel di 5 secondi per il suo rientro in pista pericoloso. In seguito, gli stessi steward hanno comunicato che non sono state valutate abbastanza rilevanti e significative le nuove prove portate dalla Ferrari per ottenere una revisione del provvedimento di Montreal.

Il team italiano aveva messo sul tavolo nuovi dati GPS, nuovi dati di telemetria, nuovi video onboard di Vettel e altre immagini per dimostrare che Seb era incolpevole nell'ormai noto episodio di gara che lo ha visto coinvolto in Canada. Tuttavia, ciò non è bastato. I commissari non hanno ritenuto ammissibile l'istanza di revisione presentata dalla Ferrari. Un verdetto che certamente stupisce la scuderia di Maranello, convinta di aver fornito gli elementi necessari per vedersi assegnata la vittoria della corsa di Montreal. Invece, il successo rimane a Hamilton.