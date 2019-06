La decisione dei commissari sull'istanza di revisione presentata dalla Ferrari ha provocato reazioni negative nella scuderia di Maranello.

La Ferrari non esce con notizie positive da questo venerdì in Francia. Oltre ad essere stata dietro alla Mercedes nelle prime due sessioni di prove libere al Paul Ricardi di le Castellet, ha anche ricevuto una risposta negativa in merito all'istanza di revisione presentata dopo quanto successo nel Gran Premio del Canada di Formula 1.

La scuderia di Maranello aveva esercitato il right of review sancito dall'articolo 14.1.1 del Codice Sportivo Internazionale della FIA. Esso stabilisce che un provvedimento possa essere sottoposto a revisione se vengono forniti nuovi elementi che non erano a disposizione dei commissari quando hanno preso una decisione.

La Ferrari ha fornito delle prove che gli stessi steward del GP del Canada non hanno ritenuto significative, dopo l'incontro avvenuto oggi a Le Castellet con il direttore sportivo ferrarista Laurent Mekies. Il procedimento è stato considerato archiviato, pertanto la penalizzazione da 5 secondi inflitta a Vettel in Canada resta. E di conseguenza rimane anche la vittoria di Lewis Hamilton, che aveva tagliato il traguardo per secondo e che si è visto assegnare il successo per effetto della sanzione subita dal rivale.

Sebastian Vettel amareggiato per la decisione dei commissari sul GP del Canada 2019

Formula 1, la reazione di Binotto e Vettel

Mattia Binotto, team principal della Ferrari, era decisamente scuro in volto dopo la decisione dei commissari sportivi. Poche, ma eloquenti, le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport F1.

Sicuramente siamo scontenti e molto delusi - ha ammesso Binotto -. Siamo delusi non solo per la Ferrari, ma anche per i tifosi e per questo sport. Credo che non valga la pena di commentare oltre.

Anche Sebastian Vettel ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero su quanto successo. Sembrava esserci abbastanza fiducia nel team in merito alla possibilità che potesse essere annullata la sua penalità, con conseguente assegnazione della vittoria della gara di Formula 1 in Canada.

Non sono stupito - spiega Seb -. Noi non condividiamo le opinioni degli steward e abbiamo pensato di portare qualche elemento nuovo, ora è deludente che la questione non sia stata portata avanti. Dobbiamo voltare pagina. Purtroppo si è persa la filosofia delle corse da un po' di tempo. Ci sono troppi paragrafi nel regolamento e bisognerebbe bruciare delle carte. Cosa fare per cambiare le cose? Possiamo ritirarci, almeno non mi troverei più nei guai (ride, ndr)! Scherzo ovviamente, immagino che alcune persone prenderanno la battuta fuori contesto ma non mi interessa.