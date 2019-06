La F1 nel weekend correrà sullo storico circuito Paul Ricard di Le Castellet. Ecco come seguire il Gran Premio di Francia.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 21/06/2019 09:00

La Formula 1 è pronta a tornare in azione in questo weekend con il Gran Premio di Francia 2019. Il campionato approda sullo storico circuito Paul Ricard di Le Castellet per l'ottavo appuntamento del calendario della stagione.

Lewis Hamilton arriva a questo GP da leader della classifica piloti con 162 punti, 29 in più rispetto al compagno Valtteri Bottas. Il cinque volte campione del mondo ha vinto la controversa gara del Canada grazie alla penalità da 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel, che aveva tagliato per primo il traguardo. Comunque in casa Ferrari non si sono arresi e hanno esercitato il diritto di revisione nella speranza di vedersi assegnare il successo di Montreal. In ogni caso, il pilota tedesco è terzo nella graduatoria generale con molta distanza dal rivale della Mercedes. In attesa del nuovo verdetto, sono ben 62 i punti di ritardo da Hamilton.

La scuderia di Maranello in Canada ha piazzato sul podio anche Charles Leclerc, desideroso di ripetersi pure in questo fine settimana. Ferrari porta alcuni aggiornamenti di aerodinamica, mentre al Red Bull anticipa l'introduzione del terzo motore Honda. Max Verstappen e Pierre Gasly sperano di poter essere competitivi. Anche Renault porta molte novità per la propria monoposto. Sarà interessante vedere quali saranno i valori in pista nel fine settimana.

Il podio del GP di Francia 2019 con Hamilton, Verstappen e Raikkonen.

Formula 1, Gran Premio di Francia 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il Gran Premio di Francia ha iniziato ad essere parte del calendario del campionato di Formula 1 nel 1950. Le prime edizioni di disputarono a Reims, Rouen e Clermont-Ferrand. Nel 1971 per la prima volta si corse a Le Castellet e il vincitore fu il leggendario Jackie Stewart al volante della Tyrrell-Ford. In totale sono stati sedici finora i GP disputati sul circuito Paul Ricard, rientrato in calendario nel 2018 dopo che dal 2009 non si era più gareggiato in terra francese. Inoltre, dal 1991 in poi era stato circuito di Nevers Magny-Cours ad ospitare la F1.

Il tracciato di Le Castellet misura 5,842 Km ed è costituito da 15 curve. Esso richiede un carico aerodinamico di medio livello ed è fondamentale disporre di un ottimo bilanciamento della monoposto per avere stabilità nella veloce Courbe du Signes che si percorre full-gas e nella doppia curva a destra di Bousseau (Double Droite Busseau). Al Paul Ricard vi sono quattro tratti ad alta velocità, in due dei quali si potrà usare l'ala mobile (DRS): nel rettilineo dei box e in quello del Mistral. Importante avere un motore performante. I punti ideali di sorpasso sono tre: staccate di Curva 1 (S de la Verrirer), Curva 3 (Virage de l’Hotel) e Curva 8 (Chicane Nord). Stabilità in frenata e trazione in uscita dalle curve sono fondamentali. L'asfalto è stato rifatto lo scorso anno in vista del GP, le alte temperature previste per il weekend potrebbero causare un aumento dell'usura e del degrado delle gomme. Pirelli in Francia porta le mescole C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft).

Il pilota che ha vinto più volte a Le Castellet è Alain Prost: trionfatore nel 1983, 1988, 1989 e 1990. Un anno fa sul circuito Paul Ricard a vincere fu Lewis Hamilton, partito dalla pole position e poi dominatore della gara. Sul podio finirono Anche Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Raikkonen con la Ferrari. Solo quinto Sebastian Vettel, protagonista al via di un contratto con Valtteri Bottas e anche penalizzato di 5 secondi.

Alain Prost e Ayrton Senna sul podio del GP di Francia 1990

Programmazione diretta TV e streaming Sky Sport F1 e TV8

Il Gran Premio di Francia 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app SkyGo e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite di Qualifiche e Gara in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.

Sky Sport F1 HD

Venerdì 21 giugno

Prove libere 1: 11:00 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:30

Prove libere 1: 11:00 – 12:30 Prove libere 2: 15:00 – 16:30 Sabato 22 giugno

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Prove libere 3: 12:00 – 13:00 Qualifiche: 15:00 – 16:00 Domenica 23 giugno

Gara: 15:10

TV8