Il resoconto della prima giornata di prove libere di F1 al Paul Ricard di Le Castellet. Bottas ed Hamilton davanti a tutti, Ferrari insegue.

di Matteo Bellan - 21/06/2019 16:57 | aggiornato 21/06/2019 17:04

Archiviata la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula 1. Dopo quanto successo in Canada, i piloti sono tornati in pista per dare il massimo come sempre.

Al mattino nella FP1 doppietta Mercedes con Lewis Hamilton che ha fatto registrare il miglior tempo in 1'32"738. Solamente 69 i millesimi di distanza tra il campione in carica e il suo compagno Valtteri Bottas. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari, gap da 373 millesimi. Più distante il compagno Sebastian Vettel, a poco più di un secondo dal leader, ma autore di un lavoro differente nel primo turno. Da segnalare che la scuderia di Maranello ha portato delle novità importanti a Le Castellet: nuova ala anteriore, nuovo fondo e nuove paratie dell'ala posteriore. Tutte modifiche volte a generare maggiore carico aerodinamico, per consentire alla monoposto rossa si soffrire meno nelle curve a medio-bassa velocità.

Tra i due piloti Ferrari si è inserito Max Verstappen con la Red Bull, che per l'appuntamento sul circuito Paul Ricard si è presentata con la terza specifica di motore Honda. Sesto crono per Pierre Gasly, con l'altra RB15 della scuderia di Milton Keynes. Buon risultato per la McLaren, che piazza il rookie Lando Norris in settima posizione e Carlos Sainz in ottava. Top 10 completata da Daniel Ricciardo su Renault e Alexander Albon su Toro Rosso. Male l'Alfa Romeo: sedicesimo Kimi Raikkonen e diciassettesimo Antonio Giovinazzi. Di seguito tempi ufficiali e classifica finale della FP1 del GP di Francia 2019 di Formula 1.

Lewis HAMILTON Mercedes 1:32.738 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.069 Charles LECLERC Ferrari +0.373 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.880 Sebastian VETTEL Ferrari +1.052 Pierre GASLY Red Bull Racing +1.353 Lando NORRIS McLaren +1.372 Carlos SAINZ McLaren +1.523 Daniel RICCIARDO Renault +1.802 Alexander ALBON Toro Rosso +2.066 Sergio PEREZ Racing Point +2.071 Nico HULKENBERG Renault +2.072 Lance STROLL Racing Point +2.325 Daniil KVYAT Toro Rosso +2.588 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.672 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +2.784 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +3.364 Nicholas LATIFI Williams +4.409 Robert KUBICA Williams +4.434 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +4.882

Leclerc e Vettel inseguono la Mercedes nelle prove libere del venerdì

Formula 1, GP Francia 2019: tempi e classifica FP2

Nel pomeriggio i team hanno continuato a lavorare sia nelle simulazioni di passo gara che in quelle inerenti il giro di qualifica. La Mercedes si è confermata superiore alla concorrenza in entrambe le situazioni, dunque è certamente favorita per il weekend di Le Castellet. Ovviamente bisogna considerare pure i diversi carichi di benzina e le differenti mappature di motore, però la sensazione è che le Frecce d'Argento siano più forti in Francia. Non a caso anche in FP2 davanti a tutti c'erano Bottas ed Hamilton. Il finlandese ha battuto il compagno per ben 424 millesimi.

Ferrari dietro alla Mercedes, la SF90 perde soprattutto nel terzo settore e ha manifestato anche un problema di graining alle gomme anteriori. Leclec, terzo a 649 millesimi da Bottas, fa meglio di Vettel (+0"728). Da segnalare che anche la Red Bull con Verstappen (sesto in FP2) va temuta a livello di passo gara. Il pilota olandese ha fatto buoni long-run, così come il compagno Gasly (ottavo nel pomeriggio).

Buona conferma per la McLaren, quinta con il debuttante Norris e settima con Sainz. Uno smacco per la Renault, che fornisce i motori al team di Woking ed è rimasta fuori dalle prime dieci posizioni. In top 10 ci sono invece Raikkonen su Alfa Romeo e Magnussen su Haas. Undicesimo crono per Giovinazzi, precede Ricciardo. Fanalini di coda, come sempre, Russell e Kubica al volante delle Williams. Ecco i tempi ufficiali e la classifica finale della FP2 del GP di Francia 2019 di F1.

Valtteri BOTTAS Mercedes 1:30.937 Lewis HAMILTON Mercedes +0.424 Charles LECLERC Ferrari +0.649 Sebastian VETTEL Ferrari +0.728 Lando NORRIS McLaren +0.945 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +1.112 Carlos SAINZ McLaren +1.495 Pierre GASLY Red Bull Racing +1.511 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.740 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.852 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +2.036 Daniel RICCIARDO Renault +2.083 Alexander ALBON Toro Rosso +2.086 Nico HULKENBERG Renault +2.144 Daniil KVYAT Toro Rosso +2.317 Sergio PEREZ Racing Point +2.363 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +2.654 Lance STROLL Racing Point +2.947 George RUSSELL Williams +3.677 Robert KUBICA Williams +4.258