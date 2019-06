Fernando Torres ha sorpreso tutti e con un annuncio du Twitter ha fatto sapere di aver deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid (con un parentesi poco fortunata anche in Serie A con la maglia del Milan), oggi in Giappone con il Sagan Tossu, ha pubblicato un "cinguettio" in cui ha spiegato la sua volontà di dare l'addio al calcio:

Insieme al messaggio, anche un video con lo stesso Fernando Torres che ripete le stesse cose. "El Niño" d'altronde è diventato grande, adesso ha 35 anni. Ed è pronto all'addio al calcio.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu