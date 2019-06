Finisce in parità la sfida tra Uruguay e Giappone valida per la seconda giornata del Gruppo C. I nipponici vanno due volte in vantaggio, la Celeste rimonta e ora aspetta il Cile.

di MarcoValerio Bava - 21/06/2019 07:04 | aggiornato 21/06/2019 07:10

Finisce in parità la sfida tra Uruguay e Giappone valida per la seconda giornata del gruppo C della Copa America. Partita bella, intensa, giocata con coraggio da entrambe le squadre. E pensare che i pronostici erano tutti per la Celeste dopo il 4-0 all'Ecuador e quello patito invece dai nipponici contro il Cile. Invece la selezione asiatica affronta i più quotati avversari alla pari, nonostante una formazione sperimentale, con tanti giovani da testare in vista dell'Olimpiade di casa del prossimo anno.

Subito tante occasioni da ambo le parti, ma è la squadra di Moryiasu ad andare per due volte a un passo dal vantaggio, vantaggio che trova con una pregevole azione personale di Myoshi che fredda Muslera sul primo palo. Il gol subito scuote la Celeste che trova il pari su rigore con Suarez e va vicina pure al raddoppio con Cavani che spacca l'incrocio dei pali.

La ripresa segue il copione del primo tempo, anche se la squadra di Tabarez appare più pressante nella sua azione offensiva. Il Giappone però tutto fa tranne che stare a guardare e trova il raddoppio ancora con lo scatenato Myoshi che è abile a raccogliere una respinta maldestra di Muslera e depositare in rete. Come accaduto nei primi 45', il gol incassato scuote l'Uruguay che trova quasi immediatamente il pareggio con Gimenez. L'assalto finale della Celeste però è sterile e sfortunato perché arriva un altro legno stavolta con Suarez. Il pareggio porta momentaneamente Cavani e compagni in testa al gruppo con quattro punti in attesa del match tra Cile ed Ecuador. Il Giappone mette in cascina il suo primo punto di questa Copa America.

Tabarez si affida all'undici che ha strapazzato l'Ecuador con Lodeiro insieme a Suarez e Cavani. L'unica novità è Torreira al posto dell'infortunato Vecino. Il Giappone tiene in panchina il baby talento Kubo e rilancia in attacco l'esperto Okazaki. Partita da subito bella, ricca di occasioni da una parte e dall'altra. La prima è di marca uruguaiana con Luis Suarez che prova a sorpendere Kawashima dai 40 metri ma la palla termina alta di un soffio.

Il Giappone risponde subito con Nakajima che ben assistito da Okazaki spreca da ottima posizione. I nipponici sembrano trasformati rispetto alla gara persa malamente contro il Cile, giocano con coraggio e buone trame offensive e prima Okazaki e poi Ueda vanno a un passo dal gol del vantaggio. L'Uruguay balla e al 25' subisce lo 0-1: grande spunto sulla sinistra di Myoshi che punta Gimenez, lo salta e poi fredda Muslera sul primo palo.

Tabarez deve anche fare a meno di Laxalt che esce infortunato. Al suo posto dentro Gonzalez. La rete subita scuote però la Celeste che si riversa in avanti e trova subito il gol del pari con Suarez che realizza il rigore concesso dall'arbitro Rojas per fallo di Ueda su Cavani notato solo con l'ausilio del Var. La partita resta interessante e proprio il Matador con una delle sue giocate sfiora l'immediato sorpasso, ma l'incrocio dei pali gli nega il gol. Ci prova anche Gimenez da azione d'angolo, ma Kawashima è attento e para.

La ripresa

Pronti via e il Giappone chiede subito un rigore per un fallo in area su Nakakjima, ma per l'arbitro (e per il Var) è tutto regolare. L'Uruguay risponde con Cavani che tenta la girata al volo, ma la palla termina alta non di molto. Il match resta molto intenso, la nazionale asiatica pressa ferocemente e proprio su un recupero alto di palla scaturisce una potenziale occasione per Myoshi che però ritarda il tiro e viene murato da Godin. Ribaltamento di fronte e grande occasione per Cavani che però viene murato da un super Kawashima.

Gol fallito, gol subito? La vecchia legge non scritta del calcio trova applicazione al 58', il Giappone manovra bene, trova lo sfogo a destra con Nakajima che crossa al centro dove Muslera esce male e respinge sui piedi ancora di Myoshi che può siglare la sua doppietta. Tabarez allora cambia e getta nella mischia De Arrascaeta per Nandez. La carica la suona sempre Suarez che scarica un destro violento ma centrale che il portiere nipponico alza sopra la traversa. Come accaduto nel primo tempo, il gol incassato dà una scossa nervosa alla Celeste che schiaccia il Giappone e trova al 65' il pareggio da calcio d'angolo con Gimenez che anticipa tutti e trova l'angolo.

La squadra di Moryiasu sembra un po' stanca, l'Uruguay prova ad approfittarne e Caceres in mischia non va lontano dal gol del vantaggio. Entra anche Valverde al posto di Lodeiro, ma è il Giappone che al 73' torna a farsi vivo con una punizione dai 25 metri che non va lontana dai pali della porta di Muslera. I minuti finali però sono un assedio alla porta giapponese, Suarez trova il secondo legno di serata per la Celeste per la disperazione dei tanti tifosi uruguaiani giunti a Porto Alegre. Finisce così. Il Giappone frena l'Uruguay e conquista il primo punto della sua competizione.