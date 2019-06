Si chiama Mike van Beijnen è un terzino destro e si è svincolato dalla seconda squadra del Nac Breda. Avrà una clausola di rescissione da ben 100 milioni di euro.

di Franco Borghese - 21/06/2019 11:06 | aggiornato 21/06/2019 11:12

C'è spazio anche una sorpresa nel calciomercato del Barcellona. Come annunciato ufficialmente sui propri social media, i catalani hanno chiuso un altro colpo dall'Olanda. Ha infatti firmato un contratto biennale Mike van Beijnen, terzino destro arrivato dalla seconda squadra del Nac Breda. Perfino lì, in realtà, il classe 1999 ha giocato poco (appena 9 partite in tutto l'anno). Per questo il colpo dei blaugrana ha lasciato tutti a bocca aperta.

Verosimilmente il Barcellona lo metterà a disposizione della propria seconda squadra, ma nonostante questo la trattativa di calciomercato è sorprendente. Lui di fatto è il terzo rinforzo per la stagione 2019-20 dei blaugrana dopo gli arrivi di Emerson dall'Atletico Mineiro (per 12 milioni) e Frenkie de Jong dall'Ajax, per il quale i catalani hanno effettuato un bonifico da 75 milioni di euro.

Proprio la trattativa che ha portato De Jong al Barcellona è stata, paradossalmente, decisiva per l'arrivo di Mike van Beijnen. Il padre del terzino classe 1999 è infatti Ali Dursun, il procuratore di Frenkie de Jong. L'operazione ricorda quindi altre doppie trattative di calciomercato come, per esempio, quella che portò al Milan non solo Kakà ma anche suo fratello Digao.

Van Beijnen era arrivato al Nac Breda appena 12 mesi fa, club con il quale aveva firmato un contratto annuale. Terminata la stagione la società olandese aveva deciso di non confermare il giocatore che si è quindi ritrovato senza squadra. Problema immediatamente risolto da suo padre che è riuscito a sistemarlo al Barcellona. Con i catalani Van Beijnen firma curiosamente un contratto biennale, cioè più lungo rispetto a quello che aveva sottoscritto con il Breda un anno fa. Non solo: il Barcellona ha inserito nel contratto del 20enne una clausola di rescissione da 100 milioni di euro.

Ieri Van Beijnen si è sottoposto alle visite mediche con il Barcellona e, superate quelle, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore blaugrana. Curiosamente Van Beijnen ha condiviso lo spogliatoio con De Jong ai tempi del Willem II, quando entrambi erano nel settore giovanile del club olandese. Ali Dursun scoprì il talento di Frenkie proprio dalle tribune del Willem II, quando accompagnava suo figlio al campo. Da quel momento fra la famiglia Dursun e quella De Jong è nato un rapporto particolarmente stretto. Al punto da ritrovarsi tutti insieme al Barcellona. Anche se la trattativa di calciomercato ha sorpreso tutti. Forse perfino lo stesso Van Beijnen.