Chelsea, ufficiale il ritorno di Cech: sarà consulente tecnico

Il portiere ceco torna tra le fila dei Blues nelle vesti di dirigente: sarà "Technical and Performance Advisor".

di Redazione Fox Sports - 21/06/2019 11:24 | aggiornato 21/06/2019 17:29

Petr Cech torna al Chelsea. No, non indosserà ancora i guanti per difendere una porta, lo ha fatto l'ultima volta con l'Arsenal nella finale di Europa League persa 4-1 proprio contro i Blues. Stavolta Cech torna per ricoprire un ruolo da dirigente. Ad annunciarlo il club londinese con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il classe 1983 sarà "Technical and Performance Advisor". Queste le sue parime parole:

Sono un privilegiato e sono felice di avere l'opportunità di essere nuovamente al Chelsea: darò il mio contributo per creare il miglior ambiente possibile e continuare a centrare i successi ottenuti dal club negli ultimi 15 anni. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova sfida: spero di poter trasmettere tutte le mie conoscenze e la mia esperienza

Cech ha vinto tutto col Chelsea da giocatore , collezionando 494 partite e 228 clean sheet. Tra i successi spicca la Champions League alzata al cielo nel 2012 grazie alla vittoria ai rigori contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena.

