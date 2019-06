Carrasco sospeso dal Dalian Yifang

L'avventura di Yannick Ferreira-Carrasco nel campionato cinese è sempre più vicina alla conclusione: il giocatore belga infatti è un obiettivo dichiarato dell'Arsenal, che conta di chiudere il suo acquisto nei prossimi giorni.

Un altro indizio del suo probabile addio è la rottura con il suo club, il Dalian Yifang, certificata ufficialmente da quanto successo oggi: l'ex esterno offensivo dell'Atletico Madrid infatti è stato multato e sospeso dalla sua società per alcuni comportamenti sgraditi delle ultime settimane.

Pare infatti che Carrasco sia tornato in ritardo dal ritiro della Nazionale che ha disputato 2 gare nel girone di qualificazione a Euro2020 (il classe '93 è entrato in campo nel secondo tempo della vittoria per 3-0 del Belgio contro la Scozia) ma soprattutto si sarebbe rifiutato di giocare una partita di campionato con una scusa.

La conferma arriva da un comunicato ufficiale del Dalian Yifang, che si è espresso con toni molto duri nei confronti del giocatore bandendolo di fatto dal campo di allenamento e obbligando a scusarsi pubblicamente.

Le scuse che Carrasco dovrà fare ai compagni però potrebbero non bastare visto il pessimo clima nello spogliatoio, confermato dalle parole del portiere Yu Ziqian fatte con dei messaggi sui social network.

Sei una star e giochi bene ma non vinci da solo: quando abbiamo giocato contro Shangai ti sei fatto ammonire apposta per tornare prima in Europa, contro l'Habei Fortune hai detto che il tuo aereo era in ritardo. Ora sei qui ma non ti alleni. L'atmosfera del gruppo è rovinata, non importa quanto tu sia importante ma non sei più importante della squadra. Spero che tu possa salutarci nel modo migliore.