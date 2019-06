La Nazionale non vuole sapere di partire per la Coppa d'Africa finché la Federazione non sbloccherà i bonus di partecipazione. L'ex attaccante prova a negoziare coi giocatori.

di Alberto Casella - 21/06/2019 09:59 | aggiornato 21/06/2019 10:04

La questione non è nobilissima, anzi è tutta lì: si parla solo di vil denaro, come spesso capita. I giocatori del Camerun hanno comunicato alla loro Federazione che non intendono partire per la Coppa d'Africa fino a che non verranno loro versati i bonus concordati per la partecipazione: pagate presto e partiamo subito, insomma.

La manifestazione si apre oggi a Il Cairo con Egitto-Zimbabwe, mentre il primo match dei Leoni indomabili è in programma martedì 25 giugno contro la Guinea Bissau, ma come ha ricordato il segretario della CAF, l'organo di governo del calcio africano, Anthony Baffoe, ogni squadra è tenuta a presentarsi nel paese ospitante cinque giorni prima del suo match d'esordio.

Questione di ore, insomma, e per questo i giocatori stanno provando a tirare la corda: il Camerun, campione in carica, non può permettersi un'altra figuraccia dopo che nel novembre scorso si è visto togliere la manifestazione - che originariamente avrebbe dovuto ospitare sul proprio territorio - a causa di pesanti ritardi nella costruzione di alcune infrastrutture oltre che per non meglio definiti motivi di sicurezza.

Camerun: Choupo-Moting e compagni hanno deciso di incrociare le braccia

Camerun: Eto'o media con i giocatori in sciopero

La Federazione camerunense, spalle al muro per una questione economica quantificabile in circa 700mila euro - 30mila promessi a ogni giocatore come gettone di presenza alla 32esima Coppa d'Africa - ha deciso di chiamare colui che ne è stato per oltre un decennio la bandiera sul campo, Samuel Eto'o, con la speranza che l'ex Inter e Barcellona riesca a negoziare una soluzione ragionevole con i componenti della Nazionale. Eto'o, del resto, ha una certa esperienza in questo tipo di trattative: cinque anni fa, in occasione dei Mondiali in Brasile, fu proprio lui a guidare - e vincere - la "rivolta" sulla scaletta dell'aereo per gli stessi motivi.

Per Eto'o l'ingrato compito di mediatore fra giocatori e Federazione

Con l'arrivo della gloria camerunense nel ritiro dei Leoni indomabili si è venuta a creare una sinergia molto "meneghina", a tinte rosso-nere-azzurre, visto che il commissario tecnico del Camerun è Clarence Seedorf, ex di entrambe le formazioni milanesi. L'impresa che attende i due ex campioni, comunque, pare davvero ardua, anche perché ormai è davvero una questione di ore, mentre la Federazione è impegnata a cercare di ottenere una deroga di un paio di giorni dalla CAF. Fra i giocatori più rappresentativi e conosciuti del Camerun, in partenza per l'Egitto e alle prese col mediatore Eto'o, ci sono il portiere dell'Ajax André Onana, il centrocampista del Fulham André Zambo Anguissa e l'attaccante del Paris Saint-Germain Eric Maxim Choupo-Moting, capitano della squadra e leader della protesta.