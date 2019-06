Dove giocherà Nicolò Zaniolo la prossima stagione? Con ogni probabilità alla Roma, nonostante il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici lo abbia inserito nella lista degli obiettivi. Ad assicurarlo a Centro Suono Sport è Igor Zaniolo, padre del centrocampista classe 1999:

Nicolò ha un contratto di quattro anni con la Roma e non vedo perché dovrebbe andare via. Poi se ci sono altri problemi societari non dipende da lui. Al momento non sappiamo ancora con chi parlare, il direttore sportivo non è stato ufficializzato. Appena sarà messo apposto l’organigramma della società, sicuramente saremo i primi ad essere chiamati

Igore Zaniolo ha proseguito:

Date fiducia alla società, peggio dell’anno scorso non potrà andare. L'obiettivo è tornare in Champions League, siate fiduciosi. C’è bisogno di esser uniti per arrivare ai risultati, Roma non è una piazza facile. ​Nicolò ha instaurato un rapporto forte con i big della Roma. Quello di quest'anno era un gruppo abbastanza coeso, poi per tanti motivi non ha reso come avrebbe dovuto