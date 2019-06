Merengues forti sul talento olandese dei Lancieri, sedotto e abbandonato dal Barcellona, individuato da Florentino Perez come referente della futura difesa.

Matthjis de Ligt è uno dei difensore emergenti più ricercati di tutta Europa. Già da gennaio, quando ancora non si poteva prevedere che - anche grazie a lui - l'Ajax sarebbe arrivata a un passo dalla finale di Champions League, il centrale olandese aveva ricevuto sondaggi di mercato un po' da qualsiasi parte del continente. Il talento dei Lancieri piace per come sa interpretare il ruolo in maniera impeccabile nonostante la carta di identità, sotto la voce "anno di nascita", dica solo 1999: per questo ad Amsterdam, consapevoli che durante la sessione estiva di calciomercato dovranno per forza accettare l'idea di vederlo lasciare la squadra, chiedono cifre altissime per liberarlo.

Gli abboccamenti però non sono mai mancati: proprio durante il mese di gennaio il Barcellona, che nel frattempo aveva chiuso per il suo compagno nonché amico fraterno Frenkie de Jong, lo aveva messo nel mirino trovando anche un mezzo accordo con l'Ajax, già ai tempi decisa a non scendere sotto i 70 milioni di euro per il cartellino. Una cifra molto importante, che però testimonia in pieno la credibilità che il ragazzino è stato in grado di ritagliarsi in poco meno di tre anni. A un certo punto in Spagna hanno cominciato a dare per scontato che i blaugrana l'avessero spuntata sulla nutrita concorrenza, fino a quando Mino Raiola - agente di de Ligt - non ha deciso di ascoltare anche le offerte di PSG, Bayern Monaco, Juventus e Manchester United.

I bianconeri hanno parlato più volte con il plenipotenziario agente, col quale intercorrono ottimi rapporti, ma fino a qualche giorno fa sembravano i parigini ad aver preso il largo su tutte le altre pretendenti. Un bel rebus, insomma, che solo un'altra squadra avrebbe potuto complicare ulteriormente. È notizia di poche ore fa che il Real Madrid avrebbe fatto un sondaggio molto approfondito sul 20enne olandese, messo nel mirino per continuare quel processo di rinnovamento già cominciato con gli importantissimi arrivi di Hazard, Jovic, Militao, Mendy e Rodrygo. Florentino Perez ha promesso che avrebbe investito almeno 500 milioni sul mercato, e de Ligt potrebbe essere colui che gli permette di arrivare a toccare ufficialmente tale cifra.

Secondo quanto riportato dai francesi di RMC Sport, il Barcellona si sarebbe addirittura sfilato dalla corsa per de Ligt, indispettito dai comportamenti dell'entourage del ragazzo - Raiola in primis - che hanno fatto di tutto per costringere i catalani a rilanciare una volta che gli accordi di massima erano stati raggiunti. Adesso resta da capire il ruolo che avrà nei prossimi giorni Florentino, consapevole del fatto che ancora tanti club sono convinti dal tentare l'affondo per il talento dell'Ajax. Oggi l'ormai ex capitano dei Lancieri è in vacanza e staccherà per tutto il mese di giugno, ma non appena rientrerà scioglierà le riserve e farà sapere anche la sua in fatto di preferenze.

Intanto le Merengues progettano quello che sarebbe l'ennesimo colpo di grandissimo spessore. Inserire in difesa un profilo come il suo significherebbe sistemare il reparto sia nell'immediato - quella con Sergio Ramos può potenzialmente diventare una delle migliori coppie d'Europa - sia in prospettiva, visto che l'olandese ha davanti una luminosa carriera e viene considerato, giustamente, il difensore under 20 più forte in circolazione. A Madrid vogliono perfezionare ancora un paio di innesti a centrocampo, ma il top player a questo punto potrebbe arrivare proprio in difesa, reparto che quest'anno ha palesato diverse difficoltà.

E le altre? La Juventus al momento ha deciso di dare priorità al centrocampo, mentre il Bayern non stuzzica a livello di destinazione. Manchester United e PSG, invece, vengono viste come una sorta di piano B perché, nonostante le potenzialità economiche, in campo internazionale non vengono considerate società di primissima fascia. Il Real Madrid, a questo punto, potrebbe veramente diventare la favorita nella corsa a de Ligt, visto lo stipendio che può garantirgli e la grande voglia della società di spendere per potenziare l'organico. L'Ajax adesso vorrebbe più o meno 80 milioni di euro: cifre da capogiro, per quello destinato a diventare il miglior centrale al mondo tra non molto tempo.