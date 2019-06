Secondo quanto riportato in Francia è stata proposta la prima offerta: ancora troppo bassa però per convincere Lotito a trattare.

21/06/2019 07:50

La Juventus non è da sola, la caccia per Milinkovic della Lazio è aperta per tutti. Lotito ha di fatto aperto la porta a chiunque, si è detto disposto a valutare le offerte di calciomercato (come mai era accaduto in passato) ed inevitabilmente questo ha attirato le attenzioni dei maggiori club europei.

Non poteva esimersi dal farsi avanti Leonardo, grande estimatore del talento serbo, che aveva provato a portare anche al Milan la scorsa estate. In quel caso gli argomenti proposti non erano neanche minimamente avvicinabili alle richieste del club biancoceleste, ma ora, con il Psg alle spalle, la situazione è molto diversa.

Come riportano dalla Francia sarebbe già stata presentata la prima offerta: 45 milioni di euro più 10 di bonus. Una cifra ancora troppo bassa, Lotito vorrebbe massimizzare la cessione e parte da una base d'asta di almeno 10 milioni (trattabili). La proposta dei parigini è però già qualcosa e potrebbe agitare le acque, spingendo anche la Juventus e le altre società interessate (tra cui le due di Manchester) a fare le loro mosse.