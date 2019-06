I nerazzurri vincono il derby di mercato per il centrocampista del Sassuolo: la contropartita dell'affare sarà il giovane Vergani.

di Daniele Minuti - 21/06/2019 19:53 | aggiornato 21/06/2019 19:57

L'Inter piazza il primo colpo della campagna di rafforzamento dall'arrivo di Antonio Conte in panchina: la squadra nerazzurra ha infatti vinto il derby di calciomercato con il Milan chiudendo per l'acquisto di Stefano Sensi dal Sassuolo.

Il sorpasso è arrivato oggi con la dirigenza che ha incontrato il direttore generale dei neroverdi Carnevali, in un vertice a cui ha partecipato anche il procuratore del centrocampista della Nazionale italiana Giuseppe Riso. L'accordo è stato trovato rapidamente e l'affare si è chiuso nella serata.

Sensi piaceva tantissimo al Milan ma oggi è arrivato l'affondo decisivo da parte dell'Inter, che lo ha scelto come sostituto ideale in rosa di Borja Valero, adesso sempre più indiziato a tornare alla Fiorentina dopo il suo arrivo in Lombardia che risale all'estate di due anni fa.

Sensi è a un passo dall'Interq

L'Inter sorpassa il Milan: è fatta per Sensi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l'accordo per il trasferimento del centrocampista in nerazzurro è stato trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter pagherà circa 5 milioni adesso e potrà comprare il cartellino di Sensi a titolo definitivo pagando una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro, affare che ricalca le modalità che l'anno scorso portarono Politano a Milano.

L'intesa col club di Squinzi è arrivata anche grazie all'inserimento dell'affare di una contropartita tecnica che sarà Edoardo Vergani, giovane attaccante della primavera interista. Nessun problema anche per l'ingaggio di Sensi che ha subito trovato l'accordo con l'Inter ed è ora pronto a iniziare una nuova avventura dopo essere stato per lungo tempo nel mirino del Milan.

I rossoneri volevano il classe '95 per rafforzare il proprio centrocampo ma le alte richieste economiche del Sassuolo hanno portato i rossoneri a non affondare il colpo. In questa situazione si è inserita l'Inter che regala così a Conte il primo rinforzo ufficiale di questo calciomercato estivo.