Ora il club nerazzurro dovrà trovare l'intesa con il Manchester United, che intanto individua Aubameyang come suo sostituto.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/06/2019 08:14 | aggiornato 21/06/2019 08:19

L'Inter e Romelu Lukaku hanno trovato un accordo economico, ora resta da trovare quello tra club (e sistemare la grana Icardi) per concludere l'operazione di calciomercato. Nerazzurri e il calciatore belga hanno raggiunto un'intesa sulla base di 8 milioni di euro a stagione, 3 in meno quindi rispetto a quanto percepito oggi al Manchester United.

Un piccolo sacrificio che conferma la voglia di Serie A di Lukaku, che si è messo a disposizione per facilitare la trattativa. I Red Devils partono da una base d'asta di 70 milioni per la cessione del giocatore, praticamente la stessa cifra che vorrebbero poi reinvestire per acquistare Aubameyang dall'Arsenal.

Non sarà semplice arrivare a dama, ma la volontà di Romelu potrebbe fare la differenza. Conte lo ha richiesto come primo rinforzo, l'Inter sta facendo di tutto per accontentare il suo nuovo allenatore.