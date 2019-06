Dagli Stati Uniti arriva la candidatura dell'attaccante: vorrebbe tornare a Firenze.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 21/06/2019 08:27 | aggiornato 21/06/2019 08:32

Dagli Stati Uniti, ecco la candidatura di calciomercato che non ti aspetti. L'approdo alla guida della Fiorentina dell'italo-americano Rocco Commisso ha riacceso in Giuseppe Rossi il desiderio di vestire la maglia viola. A 32 anni, l'attaccante sente di poter dire ancora la sua in Europa e riuscirci con la maglia gigliata sarebbe per lui un sogno. Lo ha confermato lui stesso a margine dello Steve Nash Showdown:

È lì che voglio andare, il calcio americano può aspettare. La Fiorentina? Sarebbe stupendo. Adesso sto bene, mi sento alla grande, ho tanta voglia. Montella? Gli ho mandato un messaggio di in bocca al lupo quando è stato richiamato alla fine della stagione, ma non l'ho più sentito.

Poi sul nuovo patron della Fiorentina: