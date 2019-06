Luis Muriel è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'attaccante colombiano classe 1991, che indosserà la maglia numero 9, arriva dal Siviglia a cui vanno 15 milioni più 3 di bonus. Il giocatore firma invece un contratto fino al 2024 a 1.5 milioni di euro più bonus a stagione.

Reduce dal prestito con la Fiorentina, nell'ultima stagione Muriel ha collezionato 42 presenze, 13 gol e 6 assist. Difficilmente sarà pronto per l'inizio della preparazion estiva dei bergamaschi, visto che in Copa America con la sua Colombia si è procurato una lesione del collaterale del ginocchio sinistro.

In un posto su Instagram, l'ex Sampdoria ha salutato così i tifosi della Fiorentina:

Forse non è andata come avremmo voluto. Forse è finita nel modo più strano. Ma nessuno cancellerà mai dalla mia testa e dal mio cuore questi cinque mesi di Firenze. Di viola. Di Fiorentina. Ci ho messo tutto me stesso, tra gol ed errori. Tra smorfie e bacioni. Ecco, quelli non me li dimenticherò mai. Così come il calore della gente che vive per la Fiorentina. Che soffre per la Fiorentina. E che spero con tutto il cuore possa tornare a sorridere prestissimo per le vittorie della Fiorentina. Grazie, perché mi avete fatto sentire a casa. Perché io e la mia famiglia ci siamo sentiti a casa. Perché porterò per sempre un bacione, tutto mio, per Firenze