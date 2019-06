I gialloneri hanno già investito oltre 100 milioni di euro per rinforzare la rosa: il club ambisce al traguardo massimo sia in campionato che in Champions League.

di Franco Borghese

Fatti, non parole. Il Borussia Dortmund sta investendo tantissimo sul calciomercato. Al momento i gialloneri hanno speso già più di 125 milioni di euro. Sono 21 quelli spesi per riscattare Paco Alcacer, 25 quelli utilizzati per strappare Julian Brandt dal Bayer Leverkusen, 25,5 sono stati investiti per prendere Nico Schulz dall'Hoffenheim, 30 per Thorgan Hazard, arrivato dal Borussia Moenchengladbach, e altri 38 (bonus compresi) per riprendere Mats Hummels, tornato dal Bayern Monaco. Inutile nascondersi: il Dortmund vuole vincere la Bundesliga.

Nella stagione appena finita i gialloneri ci sono andati davvero vicino. Hanno infatti terminato il campionato con appena 2 punti in meno rispetto al Bayern Monaco. Considerati i punti buttati nelle ultime giornate (per esempio nel derby con lo Schalke), si poteva fare di più. L'amarezza per non esser riusciti a vincere la Bundesliga ha però spinto i dirigenti del Dortmund a investire.

Il Bayern Monaco intanto sta affrontando un cambio generazionale: se ne sono andati Arjen Robben, Franck Ribery, Rafinha e Hummels, al loro posto il club punta a giocatori sì di talento, ma che non hanno l'esperienza di chi se ne è andato. Per questo al Dortmund hanno la sensazione di dover spingere ora sull'acceleratore: questo può essere l'anno giusto per tornare a vincere il titolo.

Il Borussia Dortmund punta a vincere la Bundesliga nel 2020

In una recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Ottmar Hitzfeld, l'allenatore più vincente della storia del calcio tedesco, ha detto di aver avuto l'impressione che il Borussia Dortmund si sia reso conto tardi di poter vincere il titolo:

Si sono sempre nascosti, non hanno avuto il coraggio di dichiarare l'obiettivo. Per raggiungere certi traguardi però bisogna essere spavaldi. Anche perché club come il Bayern Monaco si nutrono delle incertezze altrui.

Questa volta però la situazione è molto diversa. Il club giallonero parte per vincere. Si sente all'altezza. Hans Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha fissato l'obiettivo in modo molto chiaro:

Entraimo nella nuova stagione con il chiaro obiettivo di lottare per il titolo. Ce lo vogliamo giocare, senza sé e senza ma. Non vediamo l'ora che cominci la nuova stagione. Con Hummels abbiamo immesso in squadra anche la giusta esperienza e la giusta personalità.

In Bundesliga quindi il Borussia Dortmund è pronto a dare battaglia. Vuole dare fastidio al Bayern Monaco, vuole riprendersi il titolo. E in società lo stanno dimostrando con i fatti, non solo a parole.