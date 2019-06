Dopo i cicli vincenti d Aragonés e del Bosque, sono cambiati 4 allenatori in un anno e mezzo. Disastro Lopetegui, Hierro ad interim per caso. Luis Enrique sfortunato, ora tocca al vice.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 20/06/2019 14:50 | aggiornato 20/06/2019 14:53

Reset, ancora una volta. La Spagna saluta Luis Enrique e abbraccia Robert Moreno. L’ex Roma lascia per gravi problemi famigliari dopo undici mesi. Tanto è durato il suo mandato su una panchina che nell’ultimo periodo sembra stregata. Tre anni e quattro allenatori.

Dopo i cicli vincenti di Luis Aragonés e Vicente del Bosque, nessun ct è riuscito ad imporsi. Sicuramente una missione difficile, ma con Lopetegui, Hierro e Luis Enrique, le Furie Rosse non hanno mai trovato una certa stabilità.

Ora tocca a Robert Moreno. Una carriera da vice, adesso ha la più grande occasione della vita. Porterà la Spagna sino all’Europeo del 2020. Un anno davanti per ridare vita e costanza ad una delle selezioni più forti dell’ultimo decennio. L’impresa è appena partita.

Spagna, Luis Enrique dà l'addio: ora Robert Moreno

Spagna, quanti allenatori in tre anni: Lopetegui la scommessa persa

Difficile allenare e ripartire da zero una delle Nazionali più vincenti della storia. Siamo al 2016, la Spagna ha vinto gli ultimi due Europei (2008 e 2012) e un Mondiale (2010). È stata tra le mani di due signori ct: Luis Aragonés e Vicente del Bosque. Julen Lopetegui prende il posto proprio di del Bosque, ovvero l’allenatore più vincente di sempre della Spagna.

Lopetegui ha avuto una discreta carriera da portiere, poi ha iniziato quella da allenatore. Fa benissimo con le selezioni giovanili della Spagna, vincendo un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21. A 48 anni si sente tecnico vero e Jorge Mendes, che cura i suoi interessi, lo fa sedere sulla panchina del Porto. Dopo un anno e mezzo viene esonerato e gli si aprono le porte della Nazionale. Tra le Furie Rosse è pronto a ritrovare i “suoi” giovani che sono diventati grandi, come De Gea, Carvajal, Nacho, Thiago, Isco, Morata. È il suo momento. Arriva al Mondiale di Russia 2018 con la miglior striscia di risultati tra tutte le squadre presenti alla Coppa del Mondo e la seconda migliore nella storia della Roja. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Ma il voler saltare troppo in alto, a volte ti fa cadere rovinosamente.

Spagna, Lopetegui prima dell'addio durante il Mondiale del 2018

Un giorno prima dell’apertura ufficiale del Mondiale, si diffonde la notizia che Julen ha già firmato per il Real Madrid in vista della prossima stagione. Un fulmine a ciel sereno. La Federcalcio spagnola, in fretta e furia, organizza una conferenza stampa per annunciare l'esonero. Al suo posto il vice Hierro.

Il giorno più triste della mia vita, dopo quello della morte di mia madre.

Hierro dopo il caso: ecco il ct ad interim

Se ne va sconsolato Lopetegui. E lascia la Nazionale pronta al debutto nella Coppa del Mondo a Fernando Hierro, ds della Nazionale ed ex bandiera del Real Madrid. Il 23 giugno del 2018 diventa così ct ad interim, un tappabuchi quasi sprecato vista la sua leggendaria carriera da calciatore sia con la maglia blanca che con quella della Spagna. E infatti dura pochissimo. Piqué e compagni escono agli ottavi di finale ai calci di rigore contro i padroni di casa della Russia. L’8 luglio, quando le acque si sono calmate, la Federazione spagnola annuncia le sue dimissioni sia da ct che da dirigente. E ora?

Spagna, Hierro ct al Mondiale dopo l'eliminazione

Luis Enrique, peccato

Luis Enrique viene nominato ct della Spagna il 19 luglio del 2018. Convince il suo modo di gioco, la sua gestione, la scelta dei giocatori. Il suo score: 8 vittorie e 2 sconfitte in 10 partite e il primo posto nel Girone F di qualificazione agli Europei del 2020. Poi ecco i problemi famigliari che lo tengono lontano dalla Nazionale. Salta le sfide contro Far Oer e Svezia, poi la scelta più dolorosa: l’addio. Prende il suo posto Robert Moreno, il quarto ct della Spagna in poco più di un anno. Una vita da vice, adesso la sfida più dura in una Nazionale che non ha più trovato stabilità. Ma i giocatori ci sono. E il lavoro lasciato da Lucio è importante: l’obiettivo è vincere l’Europeo del 2020.