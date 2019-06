Si parte con l'open day del 23 agosto, chiusura della regular season il 14 maggio. Confermato il calendario durante le festività natalizie: si va in campo a Santo Stefano.

1 condivisione

di Luca Guerra - 20/06/2019 13:52 | aggiornato 20/06/2019 13:56

Archiviata da 10 giorni una delle edizioni più ricche di polemiche della sua storia, la Serie B si prepara a ripartire. Lo fa guardando alla prossima stagione e fissando le date ufficiali di avvio e fine della regular season 2019/2020. Coordinate che sono state comunicate nel corso dell'assemblea di Lega, riunita mercoledì 19 giugno a Milano con la partecipazione di 18 società delle 19 che hanno preso parte all'ultima edizione (Foggia unico assente), oltre agli otto nuovi club che disputeranno il prossimo campionato.

La Serie B 2019/2020 prenderà il via venerdì 23 agosto con l'Open Day, tappa che prevede un anticipo che di fatto apre le porte alla stagione. Le altre partite della prima giornata si giocheranno tra sabato 24 agosto e domenica 25, mentre l'ultima giornata della regular season si giocherà il 14 maggio 2020. Un cammino che passerà per quattro turni infrasettimanali e per una sosta tra la coda del 2019 e l'alba del 2020: campionato fermo dal 30 dicembre al 17 gennaio.

Non sono ancora note le date di playoff e playout, che saranno stabilite come da consuetudine nel corso della stagione, ma un'altra certezza è rappresentata dalla conferma del turno di Pasquetta per la quarta edizione di fila: la Serie B 2019/2020 scenderà quindi in campo lunedì 13 aprile, in una giornata di festa che in tanti tifosi potranno trascorrere sul campo al seguito della propria squadra del cuore.

Serie B, festa Verona dopo la vittoria nella finale playoff contro il Cittadella

Serie B 2019/2020, in campo anche durante le feste: due turni tra Santo Stefano e il 29 dicembre

Confermata anche un'altra finestra del calendario che la Serie B ha iniziato ad occupare da qualche anno a questa parte. Quella delle festività natalizie, con il campionato che scenderà in campo per due turni tra Natale e Capodanno: il 26 dicembre si giocherà la penultima giornata del girone di andata, il 29 dicembre l'ultima. Una scelta motivata così dalla Lega B:

Visto il successo di pubblico negli stadi delle ultime stagioni, è stato confermato il pacchetto di gare durante le festività natalizie.

La Serie B 2019/2020 è quindi pronta al via, anche se gli strascichi dell'ultima annata sono ancora presenti, in particolare nel rapporto tra dirigenti e club. L'assemblea milanese ha assunto i contorni di resa dei conti dopo i casi esplosi durante la stagione, soprattutto il balletto riguardante la disputa dei playout. Per il presidente Mauro Balata, un fardello da affrontare in vista della nuova annata.