CR7 come riferimento e alcuni giocatori da rilanciare: il nuovo tecnico dei bianconeri si è presentato alla stampa dando importanti indicazioni sulla squadra che verrà.

di Andrea Bracco - 20/06/2019 14:20 | aggiornato 20/06/2019 14:24

Clima sereno, qualche battuta, concetti mirati e concisi, talvolta molto interessanti. Alla conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus si è parlato principalmente di calcio, il che - viste quelle che si prospettavano essere le premesse della vigilia - non era affatto scontato. L'ex manager del Chelsea è apparso tranquillo e convinto di ciò che la società bianconera gli ha chiesto di fare, ovvero portare avanti un progetto tecnico che non si limiti (più) solo al raggiungimento del risultato in sé, quanto al suo perseguimento tramite un gioco convincente.

Frecciatina ad Allegri? Forse, ma come ha più volte specificato lo stesso Sarri con il tecnico livornese c'è un rapporto professionale assolutamente cristallino. Fabio Paratici e Pavel Nedved lo hanno scelto per voltare definitivamente pagina: dopo 5 anni con quello che è stato uno degli allenatori più vincenti della storia bianconera si riparte da un profilo completamente diverso, che avrà sin da subito il compito di mettersi al lavoro per cercare di valorizzare tutto ciò che la dirigenza gli darà in chiave mercato. Volti nuovi, ma non solo, visto che in conferenza l'ex allenatore del Napoli si è soffermato più volte sul concetto di voler prima valutare alcuni profili già presenti in rosa.

Gente che con Allegri non è mai stata valorizzata, tipo Douglas Costa e Dybala, di colpo tornano a essere centrali nel progetto juventino del futuro, il che - implicitamente - ci permette anche di fare alcune valutazioni riguardo i nomi insistenti che si stanno facendo in entrata durante le ultime settimane. Per esempio, la porta per Mauro Icardi sembrerebbe essere chiusa (magari non definitivamente, ma con un giro di chiave in attesa dello sbarramento finale) perché la centralità di questa squadra può appartenere a un solo giocatore, ovvero quel Cristiano Ronaldo che - a breve verrà raggiunto in Grecia dal mister - deciso a parlargli per spiegare in prima persona le strategie pensate per farlo tornare a rendere come ai tempi del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo è il pilastro sul quale verrà costruita la nuova Juventus di Maurizio Sarri: il portoghese a breve parlerà con il tecnico, che gli ribadirà la centralità nel suo progetto futuro

Prende forma la Juventus di Sarri: Cristiano Ronaldo è il punto fermo

Sembra scontato che, qualora il modulo di partenza fosse il 4-3-3, CR7 si muoverà nel ruolo di centravanti, un referente offensivo capace di dare profondità e qualità alla manovra. Parlando di lui, Sarri ha voluto evidenziare come nei suoi ultimi anni di carriera abbia allenato gente di spessore assoluto, ma nessuno che mai lontanamente si avvicinasse alla qualità del campione portoghese:

Ronaldo è un ragazzo che ha quasi tutti i record, mi piacerebbe fargliene battere altri. Ho allenato Higuain che ha fatto il record di gol in Serie A, mi piacerebbe aiutare anche altri a farlo.

Indicazioni chiare: chi sa giocare a calcio troverà sempre spazio nella Juventus di Sarri. Cristiano è solo il vertice di una piramide che il tecnico si occuperà di (ri)costruire dalle fondamenta, magari perfezionando e implementando dal punto di vista qualitativo il sistema che tanti risultati ha portato tra Napoli e Chelsea. La sensazione che è trasparsa dalla sue parole è parsa chiara: si punterà tanto sulle motivazioni perché in campo ci si va - non solo, ma anche - per divertirsi. Concetti chiari, che dovranno essere da monito per tutti: Cristiano è l'intoccabile, di tutti gli altri se ne può parlare.

Il recupero dei comprimari: Dybala e Douglas Costa pronti a rivalutarsi

Nei giorni scorsi sia Dybala che Douglas Costa si sono detti eccitati dalla possibilità di essere alenati da Sarri. L'argentino, che nell'ipotetico 4-3-3 dovrebbe adattarsi ad allargare il proprio raggio d'azione, ha bisogno di una figura che gli faccia anche da motivatore: a Napoli l'operazione di rilancio era riuscita con molti giocatori, così la Joya si augura di poter essere solo l'ultimo di una lunga lista a essere recuperato e consacrato da uno dei personaggi più controversi del calcio italiano.

Il brasiliano invece ha le perfette caratteristiche per diventare impattante. Sarri ha parlato di una sorta di maturità ancora da raggiungere, il che è un concetto abbastanza particolare visto che Costa ha quasi 29 anni, ma anche di essere affascinato dal fatto di poter lavorare con così tanta qualità a disposizione:

Giocatori con le qualità di Dybala e Douglas Costa possono giocare ovunque, può cambiare l'interpretazione del ruolo e la squadra deve adattarsi a quelle caratteristiche. Sono io a doverli mettere in condizione di farlo: di solito preparo la squadra nei primi 70 metri, negli ultimi 30 lascio più libertà. Costa ha del potenziale inesploso, è un top player.

L'investitura è di quelle pesanti, che contano. Per questo là davanti il reparto potrebbe anche non essere così toccato come si pensava alla vigilia. Tra gli osservati speciali c'è anche Federico Bernardeschi, che sulla carta non ha le caratteristiche adatte per interpretare al meglio il ruolo di esterno offensivo. Nonostante ciò, Sarri ha espresso grandissima stima per il classe 1994 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, per il quale si potrebbe quindi ipotizzare di reinventarlo in un'altra posizione nella quale possa sfruttare tecnica e visione di gioco.

I piani per Bernardeschi e Pjanic

Lo scenario più suggestionante vedrebbe Bernardeschi trasformarsi in una mezzala di possesso con compiti di costruzione, in tal modo avrebbe tanto campo davanti a sé per distribuire i palloni e dettare i tempi di gioco. Già con Allegri il giocatore aveva dimostrato grande abnegazione e spirito di sacrificio, quindi pensare di vederlo imporsi anche in una posizione tutta nuova potrebbe non essere una possibilità così astrusa. Magari, perché no, affiancandoci Pjanic, altra grande fissa di Sarri:

La mia filosofia resta sempre quella, poi nell'attuazione si deve vedere quanto e cosa si può applicare alla realtà. Per esempio, nella mia idea Pjanic tocca 150 palloni a partita.

L'investitura del bosniaco sembra molto simile a quella che, solo un anno fa, l'allora manager del Chelsea riservò a Kanté, con il francese spostato da interno di centrocampo - non senza qualche protesta - per dare spazio a Jorginho: all'inizio le cose non andarono benissimo, ma col passare del tempo il campione del mondo divenne letale anche giocando un pochino più decentrato. Le idee sono tante ed è ovvio che non tutti i componenti della rosa possano fare parte del gruppo sul quale si lavorerà in chiave futura.

Tra quelli in bilico c'è Gonzalo Higuain, grande pupillo di Sarri: il Pipita ha una valutazione e uno stipendio che nessuno vuole accollarsi, quindi verrà valutato alla pari degli altri. Difficile dire adesso se la cosa funzionerà: di certo, e questo si è capito sin da subito, Sarri e la Juventus hanno delle strategie e idee chiare sul come attuarle. E la sensazione, come cantava un celebre musicista italiano, è che il meglio debba ancora venire.