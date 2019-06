L'ex calciatore brasiliano, oggi dirigente del club campione di Francia, avrebbe più volte usato violenza nei confronti della compagna, con cui ha avuto 4 figli. La donna è fuggita in Brasile, lui si difende: "È una bugia."

di Simone Cola - 20/06/2019 16:29 | aggiornato 20/06/2019 16:33

Non c'è proprio pace per il PSG in un'estate che si preannuncia lunghissima. Chiamati a ripartire dopo una stagione tutto sommato deludente - la vittoria della Ligue 1 è stata accompagnata da una nuova delusione europea - i parigini si sono trovati ad affrontare fino a oggi un problema dopo l'altro. Dopo le indagini della UEFA sul Fair Play Finanziario e dopo le insidie di mercato arrivate dal Real Madrid, che punta i gioielli Neymar e Mbappé, ecco un nuovo guaio giudiziario per il club di Nasser Al-Khelaifi.

A quello riguardante le accuse di stupro rivolte proprio a Neymar, infatti, va ad aggiungersi la questione relativa a Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, in arte semplicemente Maxwell, ex terzino sinistro brasiliano che dopo avere indossato le maglie di Cruzeiro, Ajax, Inter e Barcellona ha chiuso la carriera da calciatore nel 2017 con il PSG per iniziarne una subito dopo con lo stesso club a livello dirigenziale.

Uno dei calciatori più vincenti della storia - un totale di 36 trofei conquistati in ogni Paese in cui ha giocato - Maxwell, al momento dirigente e ambasciatore del PSG, è stato accusato di violenza domestica e aggressioni fisiche e verbali dalla ex moglie Giulia Nagamine Andrade, madre dei suoi quattro figli, che avrebbe raccontato persino di minacce di morte ricevute in due distinte occasioni.

I fatti non sarebbero stati episodi isolati ma anzi, stando al racconto della donna, sarebbero stati una costante già dall'inizio di un rapporto durato ben 13 anni e terminato pochi mesi fa con la fuga della donna in Brasile. Nel 2012 la donna si sarebbe fratturata due dita in seguito all'aggressione del calciatore, da poco trasferitosi a Parigi, e nel 2015 un nuovo episodio di violenza sarebbe andato in scena a Miami, dove la coppia viveva. Qui all'aggressione fisica, testimoniata da segni su braccia, gambe e viso della donna, sarebbero seguite minacce di morte e umiliazioni davanti ai figli, episodi ripetuti anche nel 2018.

Le accuse della donna sarebbero testimoniate da video e messaggi sul telefono decisamente intimdatori, che secondo l'avvocato dell'ormai ex moglie Leonardo Salles avrebbero portato a una misura restrittiva nei confronti di Maxwell che al momento non può avvicinarsi alla madre dei suoi figli né contattarla in nessun modo. Sempre secondo l'avvocato, la polizia ha aperto un indagine per verificare le aggressioni fisiche e morali, lesioni e minacce di cui la sua assistita è stata vittima.

Commentando la vicenda Maxwell ha dichiarato di essere completamente estraneo ai fatti e che è pronto a dimostrare la propria innocenza rispetto alle accuse che gli sono state mosse.