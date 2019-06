Episodio di discriminazione per il giocatore senegalese, protagonista del triplo salto del Parma dalla D alla A. Un uomo non gli affitta l'appartamento perché di colore.

di Luca Guerra - 20/06/2019 19:34 | aggiornato 20/06/2019 19:38

Nella finestra estiva di calciomercato potrebbe salutare la Serie A, direzione Bari, ma l'ultima esperienza di Yves Baraye a Parma ha indubbiamente un retrogusto amaro. L'attaccante esterno senegalese classe 1992, nella seconda parte di stagione in prestito al Padova, era pronto a prendere in affitto una casa assieme al fratello, anche lui calciatore, ma ha dovuto fare i conti con l'ombra del razzismo.

A riportarlo è Repubblica Parma. Baraye aveva dato mandato a un amico di cercare un'abitazione in affitto, individuando nello specifico un appartamento in una traversa di via Bixio nel quartiere Oltretorrente, area popolare di Parma popolata in buona parte da studenti e giovani. La trattativa tra l'intermediario scelto dal 27enne e il proprietario dell'appartamento, però, non ha nemmeno avuto il via.

Un'interruzione improvvisa e inattesa dell'affare, che non aveva presentato intoppi burocratici o problemi riguardanti la documentazione. Fino all'amara scoperta: a interrompere sul nascere la stipula del contratto di locazione è stato il colore della pelle di Baraye. A confermarlo lo stesso calciatore, raggiunto telefonicamente in Senegal, dove si trova in questi giorni:

Adesso sto cercando un'altra casa. Credo sia davvero triste che nel 2019 si debba ancora assistere a certi episodi.

Movente che non può che essere ricondotto a una matrice razzista. Confermato dall'amico incaricato da Baraye di reperire un appartamento sulle colonne di Repubblica:

Mi sono molto arrabbiato, è un episodio di razzismo bello e buono. Il proprietario ha perso una bella occasione perché la casa sarebbe stata utilizzata ben poco: gli impegni calcistici porteranno Yves e probabilmente anche il fratello lontano da Parma e lui avrebbe comunque percepito l'affitto.

Nessun problema economico o di documenti, ma lo scontro con chi chiude la porta in faccia solo perché il suo interlocutore ha un diverso colore della pelle: questo l'avversario con il quale si è scontrato Baraye. Una vicenda sulla quale ai microfoni di Sportal si è espresso anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarrotti:

Un grave episodio di razzismo, non tanto perché chi si è visto chiudere la porta in faccia è un calciatore ma perché extracomunitario. Episodi di questo genere non rispecchiano le idee di Parma, una città che ha sempre fatto dell'uguaglianza tra le persone un suo fondamentale principio.

E pensare che Baraye, 33 reti in 102 presenze dal 2015 al 2018 con la maglia del Parma, era diventato un idolo dei tifosi in città. Tanto da portare i Boys, uno dei gruppi di riferimento della curva del Tardini, a chiedere alla società di permettergli di giocare almeno un minuto in Serie A. Sogno rimasto nel cassetto e destinato a rimanere tale. Baraye saluterà Parma con un pizzico di amarezza. Potrebbe ripartire da Bari, dove negli anni '90 spopolava un coro, rivolto a un attaccante colombiano che giocava con la maglia biancorossa: "A Bari nessuno è straniero. Nemmeno Guerrero".